Acht Limburgers in Ronde van Vlaanderen, uitkijken naar Tim Wellens en Dylan Teuns

Wielrennen ProfsMet acht zijn ze, de Limburgers die zondag van start gaan in de Ronde van Vlaanderen. Echte kanshebbers, tenzij er grote verrassingen volgen, lijken er niet te zijn. Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) staan wel op de lijstjes, maar dan eerder bij de renners van wie verwacht wordt dat ze koers kunnen laten ontploffen. Amaury Capiot (Arkea-Samsic) is de enige Limburger die als kopman naar voor geschoven wordt.

Limburgers en de Ronde van Vlaanderen, het is niet meteen het meest geslaagde huwelijk. De enige twee gouwgenoten die ooit als winnaar gevierd werden zijn René Martens (1982) en Eric Vanderaerden (1985). Deze laatste won in weersomstandigheden, koude en regen, die de renners mogelijk ook zondag voor de wielen geschoven krijgen. Wellens-weer, zo lijkt het, want de Truienaar houdt niet van de zon. Na Dwars door Vlaanderen, waar Wellens 37ste werd, lijkt Lotto-Soudal de kaart van Victor Campenaerts te trekken. Maar Tim Wellens is een bijter en wie weet zorgt hij niet alleen mee voor het openbreken van de koers, maar verrast hij.

Capiot als kopman

Amaury Capiot wed dertiende in Dwars door Vlaanderen en klonk na afloop tevreden. Capiot is aan een sterk voorjaar bezig met zeven keer de top tien en winst in La Marseillaise waar hij ene Mads Pedersen wist af te houden. De Lanakenaar gaat zondag voor de top vijftien waarmee hij zijn beste prestatie ooit in de Ronde wil neerzetten. In 2020 pakte Capiot de 22ste plaats, in 2018 werd hij 88ste. Dylan Teuns gooide een jaar geleden mee de knuppel in het hoenderhok op de Taaienberg. Uiteindelijk werd hij 35ste. Teuns heeft dit seizoen nog maar twaalf koersdagen op zijn kalender staan. Hij tankte vorig weekend vertrouwen met een vijfde plaats in de slotrit van de Ronde van Catalonië.

Verrast Ghys?

Misschien wordt Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) wel de Limburger in de vroege vlucht. De Vlaamse ploeg stuurt steevast een mannetje mee in de ontsnapping en Ghys beschikt over goede benen. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij gespaard wordt voor de finale. De rol voor Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) wordt er één in dienst van Mathieu van der Poel. Allicht geen sprint dus voor de Vlam van Ham, maar vlammend werken. Dezelfde opdracht ligt klaar voor Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Jordi Meeus (Bohra-Hansgrohe) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis).

Lees ook: meer wielrennen