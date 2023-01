Acht Limburgers aan de start van de wereldbekercross in Zonhoven

VeldrijdenDe Limburgse veldritfans mogen zich zondag in elke categorie opwarmen voor minstens een Limburgse deelnemer in de wereldbeker in Zonhoven. Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde acht renners die voor eigen publiek aantreden. Bij de mannen zijn dat Quinten Hermans en Timo Kielich, Laura Verdonschot en Julie Brouwers starten bij de vrouwen, Arne Baers komt in actie bij de beloften terwijl Neo Tielens, Anna Vanderaerden en Fleur Moors de juniorencross rijden.

Het moet zowat een eeuwigheid geleden zijn dat er nog acht Limburgers op het lijstje van de bondscoach stonden. Niet toevallig allicht in eigen gouw en dus is het uitkijken naar kanshebbers op een goed resultaat. Bij de elite voelt Quinten Hermans, sinds 1 januari aan de slag bij Alpecin-Deceuninck, zich in zijn sas op het zanderige parcours in Zonhoven. Hij stond er in de jeugdcategorieën vier keer op het podium waarvan één keer als winnaar. Bij de elite is zijn vierde plaats in 2019 zijn voorlopig beste resultaat.

Eerste voor Kielich

Timo Kielich heeft met Zonhoven zijn eerste wereldbekerselectie van het seizoen te pakken. Logisch, want hij is nog maar sinds 23 december aan de slag in het veld. Hij ziet de goede resultaten van de voorbije weken beloond worden met een selectie. Het is nog maar de vierde keer dat Kielich in Zonhoven start, een achtste plaats bij de junioren in 2016 is zijn beste resultaat. Arne Baers rijdt na Tabor en Maasmechelen zijn derde wereldbekercross van het seizoen. De Palenaar werd negende in Maasmechelen, een resultaat dat hij ongetwijfeld wil verbeteren.

Moors voor de winst

Een zevende plaats in 2016 is het beste resultaat van Laura Verdonschot in de Zonhovense kuil. De Lommelse is een aan een goed seizoen bezig en dat hoopt ze te kunnen bevestigen. Voor Julie Brouwers is Zonhoven de laatste test voort het BK in Lokeren. Ze is er naast Kiona Crabbé favoriet voor de nationale titel. Dat is ook het geval voor Fleur Moors die in Zonhoven de Belgische selectie bij de junioren aanvoert. De Bocholtse werd dit seizoen al tweede en derde in de wereldbeker, zondag krijgt ze de kans om een eerste overwinning te pakken.

Met Neo Tielens en Anna Vanderaerden staan er twee Limburgse debutanten aan de start in Zonhoven. Tielens stond dit seizoen al twee keer op het podium. Provinciaal kampioen Anna Vanderaerden toonde de voorbije maanden al een paar keer mee te kunnen doen met de beteren.