Achel-voorzitter Joos Gysen na de knappe winst in Aalst: “Dit had de zege voor een Champion play-off-ticket moeten zijn”

Lotto Volley LeagueTectum Achel heeft de reguliere competitie afgesloten met een overwinning in Aalst. Een knap resultaat van de Noord-Limburgers die daarmee niet alleen een domper op het Aalsterse carnaval zette, maar ook bewijzen klaar te zijn voor het tweede deel van het seizoen. “Klopt, al had ik liever de Champion Play-Off gespeeld”, vertelt voorzitter Joos Gysen. “De verschillen zijn niet groot, maar we hebben te veel punten verspeeld.”

Joos Gysen bekent dat hij voor de start van de competitie voorspeld had dat de match in Aalst er één met een bijzondere inzet zou worden. “Inderdaad, maar mijn voorspelling kwam niet uit. Ik ging ervan uit dat de inzet van de slotmatch een ticket voor de Champion Play-Off zou worden. Niet dus, maar het had gekund. De verschillen zijn klein. We hebben jammer genoeg te vaak punten laten liggen. Tegen bijvoorbeeld Guibertin hebben we het zelf verknald, in Menen hield de scheidsrechter ons van een extra punt”, zegt Gysen.

Duimen voor Roeselare

Dus speelt Achel vanaf 4 maart de Challenge Play-Off, een mini-competitie waarin Borgworm en Guibertin de tegenstanders zijn. “We hebben binnen de Liga lang gezocht naar een werkbare, maar vooral uitdagende formule. Natuurlijk speel ik liever tussen de eerste zes, maar het kan toch nog een interessante nacompetitie worden. Ja, het Europese ticket, maar daarvoor is het wachten op het resultaat van de bekerfinale. Als Menen de cup wint, is het over en uit. Duimen dus voor Roeselare (lacht).”

Extra uitdaging

De kans dat er nog een Europees ticket in zit, betekent nog een extra uitdaging voor Achel. Ook al was dat voor de start van de competitie geen doel. “We gingen voor een overgangsseizoen, een competitie waarin de nieuwe ploeg de kans kreeg om te groeien. Dat is gebeurd en dat er nu misschien nog een kans is om voor de tweede keer Europa in de duiken, maakt het alleen maar interessanter. Niks moet, hé, maar we zullen dat Europese ticket zeker niet laten liggen. Ook al moet je daarvoor nog twee finales winnen. Wat het ook wordt, de eindronde is sowieso de brug naar volgend seizoen met grotere ambities.”