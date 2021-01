Achel vergeet set te pakken in Menen: “Doodzonde”, meent trainer Jan Meertens

Veel kansen

Toch slaagde de Kempenaar er ook niet in om de West-Vlamingen onderuit te halen. In de eerste set was het nochtans bijna zover. “Jammer, want we kregen wel heel veel kansen”, klinkt het bij Jan Meertens. “We waren in de openingsfase heel goed bij de les. Het slot van set één was spannend en dan weet je dat het van kleine dingen afhangt. Of hoe het dubbeltje niet naar onze kant viel.” Achel won dit seizoen nog maar drie keer, waarvan slecht één winstmatch in eigen huis. Komend weekend kunnen Campforts en co de stand in evenwicht brengen met een zege tegen staartploeg Borgworm.