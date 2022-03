Achel gaat strijdend ten onder en speelt opnieuw voor de vijfde plaats

Futsal eerste nationale Onbezorgd Hal­le-Gooi­k plaatst zich een zesde keer voor de finale van de beker van België

Veel spanning was er niet meer in de terugwedstrijd van de halve finale van de beker van België. De heenwedstrijd tegen Herentals was immers op een ruime 8-2-overwinning uitgedraaid voor de Pajotten. In de return werd het 1-3. Op 24 april spelen de Hallenaren in Houthalen de finale tegen Charleroi. De Carolo’s haalden het verrassend met 2-4 van Antwerpen.

