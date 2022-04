Achel-coach Jan Meertens na het verlies tegen Gent: “Geen prettig gevoel op de bank”

Volleybal Challenge Final 4Tectum Achel heeft geen tweede opeenvolgende zege kunnen boeken in de Challenge Final 4. De Noord-Limburgers keken in de eigen Koekoek tegen een 1-3 nederlaag tegen Gent aan. De bekerwinnaar was duidelijk te sterk voor Achel. “Ik heb me wel eens beter gevoeld op de bank”, analyseert Avoc-coach Jan Meertens. “We liepen bij momenten tegen een dodelijk efficiënt Gent aan en dan weet je het wel.”

De bezoekers begonnen inderdaad stevig aan de match terwijl een tam Achel, met een aantal zieke spelers tussen de lijnen, vooral moest toezien. “We speelden inderdaad niet op volle kracht, maar de zieken zijn geen excuus”, vertelt Jan Meertens. Gent snelde naar 0-1, maar in de tweede set staken de thuisjongens toch de neus aan het venster. Bij 1-1 leek alles te herdoen, maar in plaats van kracht te putten uit de gelijke stand, moest Achel vooral reageren op de zware opslagen van de Oost-Vlamingen.

Schade beperken

“We zaten te vaak in de hoek waar de klappen vielen, ook al hebben de tweede set mooi gewonnen. Gent liet het tempo zakken en daar hebben we van kunnen profiteren. Verder was het vooral schade beperken. Eerlijk, de manier waarop Gent serveerde, heb ik dit seizoen nog niet vaak gezien. Helaas geldt dat ook voor de manier waarop wij onderuit gegaan zijn. Dat we op volle kracht vandaag wel iets gepakt zouden hebben? Neen, dat denk ik niet. Dit is zo’n dag die je snel moet vergeten.”

Drukke kalender

Achel krijgt even de tijd om de nederlaag te verwerken want de wedstrijd tegen Leuven staat pas op 12 april op het programma. En niet tijdens het volgende weekend. “Klopt en daar zijn wij het niet mee eens. We spelen pas over anderhalve week om daarna weer op vrijdag en woensdag te spelen. Dat zijn drie wedstrijden op een dikke week en dat is veel te veel voor mijn ploeg. Neen, we kunnen dat ritme niet aan. We zijn geen profs, maar er zit niks anders op dan de kalender te accepteren”, aldus Meertens.

De Nederlander is aan zijn laatste weken bij Achel bezig want op 23 april mag hij voor de laatste keer een ploegopstelling noteren. Meertens was acht seizoenen aan de slag bij de Noord-Limburgers. Meertens pakte daarin liefst drie titels in de Liga B en in 2019 betekende dat ook de stap naar de EuroMillions Volley League. Vorig seizoen pakte hij het eerste Europese ticket voor Achel.