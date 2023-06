Academy Manager Thomas Dreesen werd bij Limburg United bedankt voor bewezen diensten: “De stopzetting van onze samenwerking kwam als een donderslag bij heldere hemel”

T1 Raymond Westphalen en Limburg United sneuvelen tegen Filou Oostende in halve finales voor de BNXT titel: “Ondanks zwaarste nederlaag ooit sluiten we het seizoen met een positief gevoel”

Maandagavond won Limburg United nipt in een sfeervolle Alverberg tegen de kersverse Belgische kampioen Filou Oostende. De zesde partij in twaalf dagen aan de kust was er te veel aan. Limburg United leed met 104-67 de zwaarste nederlaag ooit.