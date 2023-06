Academy Manager Thomas Dreesen bij Limburg United bedankt voor bewezen diensten: “Stopzetting van samenwerking kwam als donderslag bij heldere hemel”

Wielrennen elite zonder contract Glen Van Nuffelen koos voor Rwanda, maar kwam in Servië uit: “Een tegenslag kan toch nog goed uitdraaien”

Glen Van Nuffelen (26) koos deze winter heel bewust voor de Rwandese ploeg Benediction Kitei Pro 2020. Om redenen die niet altijd even helder zijn, ging dat avontuur in maart plots niet langer door. Van Nuffelen op straat? Geenszins. Nauwelijks had hij zijn licentie als individuele renner op zak of hij kon in Servië aan de slag.