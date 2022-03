Academie van KTC Diest alweer in de prijzen: “Tennis voor iedereen is hier geen loos begrip”

“Een tennisschool runnen wordt alsmaar professioneler”, aldus Nick Vanmechelen. “Je bent 365 dagen per jaar aan de slag. Er is weinig tot geen adempauze. In Diest slaan we al langer de brug tussen de school en de sportclub. Zo hebben we bijvoorbeeld een uitstekende verstandhouding met KS Diest en De Prins. Jongeren krijgen er de kans om overdag bij ons te trainen.”

Begeleiding van A tot Z

“Tennis voor iedereen is bij ons echt geen loos begrip. Het is net daarom dat we, op het moment dat de labels worden uitgereikt, jaar na jaar in de prijzen vallen. In onze academie wordt een topper van A tot Z begeleid en in binnen- en buitenland bijgestaan. Onze tennisschool maakt trouwens deel uit van de club en daarom vinden we het clubelement hier heel belangrijk. Het is dan ook geen verrassing dat we al vele jaren in de eerste nationale afdeling een interclubteam bij de mannen en de vrouwen afvaardigen.”