Ac Lyra wint nationale interclub in eigen huis

AtletiekWat een triomf voor Ac Lyra op de nationale interclub in eigen huis in Lier zondag! De mannenploeg kroonde zich tot het beste team van het land. In een spannend duel met titelhouder RESC gaf de collectieve kwaliteit van de rood-witten de doorslag. Met een dubbele estafettewinst (4x100m en 4x400m) wonnen ze in stijl.

De twaalf beste atletiekteams van het land streken zondag neer in het Netestadion om uit te maken wie de felbegeerde beker zou winnen. Favorieten RESC en Ac Lyra gaven elkaar geen duimbreed toe. Ongeveer halfweg deelden ze de leiding met 89 punten. Maar op het einde kantelde het voordeel naar de thuisclub. Toen ze met elf punten bonus de estafetteproeven (een specialiteit van huis ) ingingen, kon het niet meer foutlopen. Met 205 punten pakte Ac Lyra de winst voor RESC (190 punten) en OEH (149,5 punten).

Voorzitter Gery Follens was in de zevende hemel. “Een heel mooi verhaal. We zijn heel euforisch”, zei de clubman. “Het is een droom die werkelijkheid wordt. Voor eigen volk dan nog, met al die supporters erbij. De atleten hebben hier zo naar toegeleefd. Het was niet tegen Janneke en Mieke, want RESC was sterk. Maar dat op het einde nog zowel nog de 4x100m als de 4x400m winnen betekent dat er geen twijfel is dat we de beste club zijn.”

Het interclubverhaal van Ac Lyra leest als een sprookje. In 2009 zaten ze nog in de laagste afdeling (Landelijke 3). Na vier promoties op een rij belandden ze in de hoogste afdeling. Daar veroverde het nu voor het eerst de hoofdprijs. Nota bene in de laatste editie waarin mannen en vrouwen afzonderlijk hun interclub afwerken.

Vrouwenploeg net niet

De vrouwen van Ac Lyra kenden iets minder geluk. Zij trokken zaterdag naar Mol voor hun Beker van Vlaanderen in de op één na hoogste afdeling, ereafdeling VAL. Na een dramatische ontknoping (foutieve stokwissel) kwamen ze één luttel punt tekort voor de titel.

“Een minder happy end”, reageerde Ac Lyra-voorzitter Gery Follens met een understatement. “Voor de estafetteproeven stonden we 13 punten voor op nummer twee, ACW. Maar de stok viel in de 4x100m. Bijgevolg verloren we met één puntje verschil van ACW. Dat het uitgerekend misliep op de estafette waar we met Ac Lyra toch om bekend staan, is jammer. In ieder geval leverden de vrouwen wel een prestatie om fier op te zijn”, beklemtoonde de voorzitter. “Bovendien zitten we met ons team normaal sowieso in de Super League volgend jaar.”

