AC Duffel ziet organisatie eigen cross opnieuw in het gedrang komen: “We wachten af”

Het dreigt een winterseizoen met geen of weinig veldlopen te worden in de provincie Antwerpen. Tot eind januari mogen er geen grote sportevenementen plaatsvinden in de provincie. Of clubs het zullen aandurven om indien het mag – wellicht verplicht kleinschalige - crossen in te richten, valt af te wachten.

De maand november is traditioneel dé Antwerpse veldloopmaand bij uitstek met minstens ieder weekend een klassieker zoals Bonheiden, de 11-novembercross in Mechelen, de cross van Arendonk en de internationale veldloop van Duffel. Bij AC Duffel besloten ze al vroeg om hun cross naar 14 februari te verzetten. Of dat een haalbare kaart is, is hoogst onzeker. “We hebben net vernomen dat er tot eind januari geen grote sportevenementen kunnen plaatsvinden in de provincie Antwerpen en dat ook het PK cross begin januari in Hulshout sneuvelt”, zegt AC Duffel-secretaris André Boonen.

Cross Duffel

“Onze cross staat geprogrammeerd op 14 februari. Dat is dus krap. Persoonlijk vrees ik dat het niet zal lukken. Met het clubbestuur hebben we nog geen definitieve beslissing genomen. We wachten nog eventjes af wat er nog allemaal zal gebeuren. Op veel vlakken blijven we in het ongewisse. Zullen we toestemming van de burgemeester krijgen? Onder welke voorwaarden en met hoeveel atleten zal het kunnen? Dat weten we niet. Wat er dan eventueel wel zal kunnen, dat valt af te wachten. De cross zou veel geld kunnen kosten voor een vrij kleine opkomst.”

Weinig perspectief

Ook de andere atletiekclubs die in februari hun cross inrichten, wachten ze nog af. Of de eerder afgelaste crossen nog naar februari of maart kunnen opschuiven is voorlopig onduidelijk. Bovendien staan ook de clubtrainingen op een lager pitje. “Qua trainingen is het momenteel behelpen”, zegt André Boonen die een groep afstandslopers van AC Duffel traint. “De mogelijkheden zijn beperkt. Ik vind de situatie zelfs moeilijker en onduidelijker dan in de eerste lockdown. Er is ook weinig perspectief voor de atleten, die hun hoop op januari weer zagen wegvallen. Het is moeilijk. Indoor kunnen we trouwens al helemaal vergeten. Indoortrainingen gaan we absoluut niet doen deze winter. Bij ons primeert veiligheid.”