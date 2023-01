Abu Francis krijgt steeds vastere voet op het middenveld bij Cercle Brugge: “Met deze kwaliteit altijd in top acht”

voetbal jupiler pro leagueZondag krijgt Cercle Brugge met AA Gent één van de pretendenten op een plaats in de Champions’ Play-Offs over de vloer. De Buffalo’s mogen alvast een gemotiveerde Abu Francis op het Brugse middenveld verwachten. De 21-jarige Ghanees speelde zichzelf met enkele sterke prestaties in het team. “Voor mij is dit absoluut geen verrassing”, klinkt hij vastberaden.

Tot het type-elftal van Miron Muslic behoorde Francis niet, maar na de wat tegenvallende puntenoogst sinds de WK-break oordeelde de coach van Cercle Brugge anderhalve week geleden het moment gekomen om de Ghanees voluit zijn kans te schenken. Tegen Union verving Francis met verve de geschorste Vanhoutte, in Oostende mocht hij blijven staan en moest Leonardo Lopes vrede nemen met een plaats op de bank.

“Verrassend? Dat vond ik niet”, aldus de Ghanees. “Ik denk dat ik tegen Union getoond heb dat ik over even grote troeven beschik als mijn concurrenten op het middenveld. Wie er naast me staat, maakt niet uit. Charles of Leo, of eerder op het seizoen Hannes Van Der Bruggen, we zijn uitstekend op elkaar ingespeeld en kennen onze taken.”

Francis kwam in augustus naar Jan Breydel na drie seizoenen in Denemarken bij Nordsjaelland, waar hij in zowat 60 wedstrijden een tiental goals maakte. Bij de Vereniging scoorde hij voorlopig nog niet, maar leverde hij wel assists bij de goals van Denkey op KV Mechelen en Somers tegen Union.

“In Denemarken speelde ik doorgaans op acht, hier bij Cercle meer als zes. En de Belgische league is ook een stuk fysieker en harder dan de Deense, leerde ik. In de wedstrijd op Oostende was het bij momenten meer knokken dan voetballen, toch? Maar ik sta mijn mannetje, zoals je kon zien.”

Maatje van Kamal Sowah

AA Gent verspeelde vorig seizoen zijn plaats in de top-vier op Cercle en kreeg in eigen huis een pijnlijke nederlaag te slikken (3-4). Bij de Vereniging ligt anderzijds de bekeruitschakeling nog zwaar op de maag. Redenen genoeg om te veronderstellen dat het ook zondag een pittig duel wordt.

“Wat mij betreft hebben wij zeker voldoende kwaliteit in onze rangen om voluit voor een plaats bij de top-acht te strijden”, zegt Francis. “Dat hebben we zeker in de match tegen Union, toch zowat de best voetballende ploeg in België, getoond.”

Francis is afkomstig uit Kumasi, de op Accra na grootste stad van Ghana, en voelt zich uitstekend tussen de vele toeristen in het centrum van Brugge, waar hij woont.

“Van overal ter wereld zie ik ze hier foto’s van die mooie stad nemen”, lacht hij. “Met mijn maatje Kamal Sowah (van Club Brugge, red.) doe ik ook vaak aan sightseeing. We kennen elkaar van kindsbeen af, op mijn elfde kwam ik in dezelfde voetbalacademie als hij terecht (Right To Dream Academy, red.). Fijn toch dat we elkaar hier dan terugvonden?”

