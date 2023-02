Abu Francis (Cercle Brugge) scoort eerste op Eupen maar ook zwaar aangetrapt: “Duur puntenverlies”

De kop is er af voor Abu Francis. Op Eupen scoorde de 21-jarige Ghanees zijn eerste goal voor Cercle Brugge, met een rake knal vanop ruim 25 meter. Blij was hij er in de catacomben Am Kehrweg evenwel niet mee. Luttele minuten na zijn goal werd Francis zwaar aangetrapt door Brandon Baiye, die meteen mocht opkrassen. Het was niet de laatste aanslag op de ledematen van de groen-zwarten. Onbegrijpelijk dat er niet meer rode kaarten vielen.

Vooral de al te driest tacklende spits Djeidi Gassama had nooit de pauze mogen halen. De manier waarop hij op hoge snelheid zijn studs op de borstkas van de uitlopende Majecki plantte, had niets met het pogen te ontwijken van zijn tegenstander te maken. Donkerrood, maar ref Van Driessche zag er zelfs geen geel in. Dat de VAR, bemand door Jan Boterberg, hier niet tussenkwam valt niet te verklaren. Bij Cercle wachten ze op de reactie van het Referee Department.

Majecki nacht in ziekenhuis

Radoslaw Majecki stapte in Eupen met een pijnlijke grimas en de beide armen voor zijn geteisterde borst de bus op.

“Het bloed sijpelde er uit tijdens de pauze. Van verder spelen was geen sprake, en na thuiskomst was Radek nog altijd misselijk. Hij heeft uiteindelijk de nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen”, vernamen we van woordvoerder Louis-Philippe Depondt.

Gassama ontsnapte ook al toen hij met zijn voet bovenop de enkel van Christiaan Ravych terecht kwam. De jonge verdediger moest halfweg eveneens afhaken. Overigens was het Ravych die de vroege strafschop in Eupen veroorzaakte, de dertiende al die Cercle dit seizoen incasseerde.

Francis steeds belangrijker

De gevolgen van de aanslag van Baiye op het rechterbeen van Abu Francis konden we met eigen ogen vaststellen.

“It’s a miracle dat ik nog verder kon, ik heb de partij met heel veel pijn uitgespeeld”, prevelde de Ghanees op fluistertoon. “Ja, dat doelpunt heeft mij heel veel vertrouwen gegeven. Heel goed klaargelegd van Charles (Vanhoutte, red), ik zag het gaatje en besloot te trappen. Alleen heel jammer dat mijn goal ons geen drie punten opleverde. Dat moeten we onszelf aanrekenen. We stonden bijna de hele match met een man meer tussen de lijnen, maar konden daar niet van profiteren. Dit is duur puntenverlies.”

Abu Francis wordt steeds belangrijker op het middenveld van de Vereniging. In Eupen stond de Ghanees voor de zevende match op rij in de basis bij Cercle. Sinds de thuismatch tegen Union is hij eerste keus.

“Maar ik mag niet op mijn lauweren rusten”, weet hij. “De coach heeft meerdere opties op het middenveld, nu Leo Lopes hersteld is van zijn blessure en ook Hannes Van Der Bruggen voor concurrentie blijft zorgen.”