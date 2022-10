Abu Francis (Cercle Brugge) legde vanuit Ghana zelfde parcours af als Adingra van Union: “België ligt mij”

Eén van de nieuwkomers op het einde van de zomermercato, Abu Francis, mocht vorige vrijdag tegen Sporting Charleroi zijn eerste wedstrijd voor Cercle vol maken. De 21-jarige Ghanees was onder Dominik Thalhammer al een keertje aan de aftrap verschenen in de (verloren) Brugse derby, maar moest het sindsdien met invalbeurten stellen. “Maar net als Yann Gboho en Emilio Kehrer ontwikkelt hij zich uitstekend”, geeft Muslic aan.

“Ik voel me in elk geval uitstekend hier bij Cercle”, verklapt de middenvelder zelf. “De Belgische competitie vereist een grote fysieke inzet en dat soort voetbal ligt me uitstekend. Ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt.”

Offensiever bij Nordsjaelland

Francis werd door TD Aviña van Cercle ontdekt in de Noorse competitie, waar hij in drie seizoenen 8 keer scoorde in 55 wedstrijden voor Nordsjaelland. Zijn opleiding genoot de Ghanees in eigen land bij de voetbalschool van “Right to Dream”, net als ene Simon Adingra die nu bij Union Sint-Gillis het mooie weer maakt. Francis zette samen met Adingra de stap naar Nordsjaelland, waar Brighton de linkerwinger oppikte.

“Zelf kom ik het best tot mijn recht op een centrale positie”, zegt Francis. “In Nordsjaelland was dat vooral vanuit een offensieve rol, maar hier bij Cercle moet ik ook veel defensieve arbeid opknappen. Geen probleem, hard werken schrikt me niet af.”

Tijdens de voorbije week met drie wedstrijden kon Francis, die bij Cercle Brugge een contract tot 2025 met één jaar optie tekende, voldoende illustreren dat hij over een grote motor beschikt.

“Tegen Eupen en op Seraing mocht ik invallen, nu bracht de coach me aan de aftrap en stond ik tot het eind op het terrein. Wat mij betreft had ik ook drie volle matchen kunnen spelen, hoor. Zelfs in het fysiek veeleisende voetbal dat we hier bij Cercle brengen zou dat voor mij geen probleem geweest zijn. Integendeel, ik hou er van om door de coach aangevuurd te worden. “Go, go, Abu”, het klinkt me als muziek in de oren.”