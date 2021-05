Aboverkoop gaat meteen hard bij KV Mechelen: “Een absoluut record”

ATLETIEK Belgian Tornados zonder Alexander Doom op World Relays: “Ik had er sowieso niet op gerekend”

29 april Dit weekend worden in het Poolse Chorzow de World Relays georganiseerd. België trekt naar het officieuze wereldkampioenschap aflossingen met een delegatie van tien atleten, maar zonder Alexander Doom. Door de hoge blessurelast bij de mannen zal de Roeselarenaar allicht toch gemist worden. “Ik heb me ter beschikking gesteld, maar de atletiekbond besliste om me niet in te schrijven”, klinkt het.