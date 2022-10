Aboubakary Koita (STVV): “Wedstrijdomstandigheden zaten niet mee en rode kaart voor Robert Bauer was overdreven”

De wedstrijdomstandigheden zaten niet mee voor STVV. Na acht minuten lag er een speler van de thuisploeg op de grond. Even was de concentratie zoek bij Sint-Truiden. Een lange afstandsraket van Toby Alderweireld vloog over iedereen heen richting de prima doorgelopen Pieter Gerkens. De ex-Kanarie liet doelman Daniel Schmidt kansloos. De Kanaries konden het evenwicht herstellen, maar zes minuten voor de rust kwam de overdreven rode kaart voor Robert Bauer. In een schermutseling met de Nederlandse spits Vincent Janssen kon de Duitser zich losrukken. Ref Laforge liet doorspelen en gaf dan de gele kaart aan Bauer. Tot VAR Jordi Vermeire zijn “moment de gloire” gekomen achtte. Laforge trok rood na het bekijken van de beelden. In blessuretijd scoorde Scott de 2-0.

“Het eerste doelpunt kwam veel te vroeg en mocht feitelijk niet vallen”, vervolgt de Antwerpenaar van Senegalese afkomst. “Even waren we de organisatie kwijt. Omdat we dachten dat Toby Alderweireld de bal ging buiten shotten. Het was misschien naïef, maar vooral de rode kaart voor Robert Bauer heeft ons genekt. Onze coach was behoorlijk pissed. Hij sprak met Bauer en die werd eerst vastgehouden door Janssen. Door die beslissing werd de partij wel grotendeels in een beslissende plooi gelegd. Al kregen we na de rust zeker nog enkele kansen op de gelijkmaker. We hebben alles geprobeerd. Onze kapitein Toni Leistner werd in de slotfase nog naar de vuurlinie gestuurd. Op counter kon Scott de boeken helemaal dicht doen. We hebben gestreden en mogen niet blijven stilstaan bij deze nederlaag. Nu thuis tegen Charleroi gaan we de draad weer oppikken”, besluit de 24-jarige Koita, die na een zoontje voor de tweede keer papa is geworden van een flinke dochter.