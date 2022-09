Aboubakary Koita (STVV): “We moeten opnieuw meer inzet tonen”

Dat weet ook flankspeler Aboubakary Koita, die tegen de Rouches sterk inviel vlak na de rust. “Dank je wel voor het compliment, maar we bleven met lege handen achter”, blikt Koita even terug. “Standard Luik won verdiend, want na onze aansluitingstreffer vanop de stip kregen de Luikenaars op counter nog de beste kansen. Wat de coach zei tijdens de rust? Dat weet ik niet, want enkele minuten voor het affluiten van de eerste helft wist ik dat er een invalbeurt ging komen. Onze T1 zei dat ik het verschil moest maken. Ik kon ook enkele kansen afdwingen, maar helaas niet scoren.”

Middenmoot

“Met 10 op 24 cirkelt STVV na acht speeldagen in de middenmoot”, vervolgt de vaardige linksbuiten. “Of we daar tevreden mee zijn? Het had beter kunnen zijn, maar het is ook niet slecht. Het werd alweer een turbulente zomermercato en dat heeft ons toch punten gekost. Met de verplaatsing naar Zulte Waregem wacht opnieuw een lastige opdracht. Met een voorlaatste plaats zitten de West-Vlamingen in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben nood aan een overwinning en zullen alles uit de kast halen om ons te kunnen verslaan. We zijn dus gewaarschuwd en moeten opnieuw meer inzet tonen. Ook terug scherper worden in de duels. STVV is een garantie op een stevig blok. Dat kwam er niet echt uit tegen Standard. In Waregem moeten we onze ware aard tonen en dan komen die drie punten mee naar Sint-Truiden.”