Aboubakary Koita (STVV): “Verdiende zege in Eupen en blij met mijn basisplaats”

“Ik moet mijn jongens feliciteren”, sprak Bernd Hollerbach op de persconferentie. “Na een zware bekerwedstrijd met tien man tegen Zulte Waregem hebben ze in Eupen een enorme inzet en een uitstekende mentaliteit getoond. Of ik nu nog aandring op versterking? Laten we aub realistisch blijven. Onze kern is krap. Het vertrek van enkele sterkhouders met Christian Brüls en Ameen Al-Dakhil blijft een aderlating. Chapeau voor de jongens die het nu moeten brengen. Heb je vanavond Olivier Dumont gezien? Klasse wat hij bracht op die jonge leeftijd. We wisten op voorhand dat we hier moesten knokken en niet op bezoek kwamen om een schoonheidsprijs te winnen. Waarom Koita niet vaker in de basis staat? Het was eigenlijk een toevalstreffer voor hem dat hij mocht starten. Eric Bocat was te laat bij het ontbijt en daarom werd hij bankzitter. Koita heeft zijn kans gekregen en gegrepen. Knappe wedstrijd van hem, maar nu moet hij bevestigen. Jullie van de pers mogen hem nu niet te veel lof toekennen. Een speler van STVV moet nu drie of vier wedstrijden goed spelen, maar wekelijks moet er geknokt worden voor elke bal. Koita heeft enorme kwaliteiten en hopelijk brengt hij dat ook de komende weken. Of we nu dicht bij Play-off 2 staan? Door vanavond vlot te winnen van Eupen hebben we ons mooi in de top acht genesteld, maar het doel moet zijn zo snel mogelijk 40 punten halen.”