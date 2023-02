Aboubakary Koita (STVV): “Verdiende overwinning van RSC Anderlecht op basis van de tweede helft”

voetbal jupiler pro leagueOp basis van de statistieken wisten de Kanaries dat het een zware opdracht ging worden in het Lotto Park. Het was geleden van in 2017 dat STVV nog eens kon winnen op Anderlecht. Na de eerste helft was er nog geen vuiltje aan de lucht voor het team van T1 Berd Hollerbach, maar na de rust brak Benito Raman de ban en werd het een 3-1-nederlaag voor STVV.

Twee wijzigingen in het elftal van de Duitse coach. Verdediger Wolke Janssens kwam terug uit schorsing. Matte Smets nam plaats op de bank en voorin een verrassende keuze met de Japanse boomlange spits Hara en niet topschutter Gianni Bruno. In de eerste helft gaf STVV weinig weg. Doelman Schmidt moest wel alert blijven op pogingen van Verschaeren en Raman. De Kanaries konden alleen dreigen met een kopbal van Hara. Na de rust deed Hollerbach een dubbele wissel en vlak daarop kon Raman met een tikkeltje geluk de score openen. In de slotfase scoorden Slimani en Dreyer nog en mochten de boeken dicht. Topschutter Gianni Bruno knalde mooi de eerredder in de kruising. Goed voor zijn elfde doelpunt van het seizoen.

Verdiende zege RSC Anderlecht

“Op basis van de tweede helft een verdiende overwinning voor RSC Anderlecht”, stelde Aboubakary Koita na afloop. “In de eerste helft konden we andermaal terugvallen op onze stevige organisatie. Anderlecht kreeg wel enkele kansen, maar we zochten de kleedkamers op zonder kleurscheuren. Na de rust gaven we de doelpunten veel te gemakkelijk weg. Bij de eerste werd het een flipperkast tussen Jorge Teixeira en Benito Raman. Raman kon profiteren en de ban breken. Ach, het was een moeilijke wedstrijd voor ons. We slikten nog maar 28 doelpunten en daarvan zes tegen Anderlecht. Blijkbaar een tegenstander die ons niet ligt. Waarom Bruno op de bank moest starten? Gianni Bruno scoorde een mooie eerredder en heeft zeker zijn kwaliteiten, maar de coach nam de beslissing om te spelen met Taichi Hara, een balvaste spits.”

Westerlo

“We mogen niet blijven stilstaan bij deze nederlaag. Volgende zondag krijgen we Westerlo over de vloer. Opnieuw een duel met een rechtstreekse concurrent. Er is nog geen man over boord, hé. We staan met veel clubs op een zakdoek. Het is aan ons om ons goed voor te bereiden op de komst van Westerlo”, besluit de 24-jarige Antwerpenaar.

