Aboubakary Koita (STVV): “Naar Westerlo voor de volle buit”

“We gaan naar Westerlo voor de volle buit”, stelt de dribbelvaardige Senegalese Antwerpenaar. “De eerste helft tegen OHL was onvoldoende, daar moeten we eerlijk in zijn. Na de rust kwam die omstreden rode kaart voor Ameen Al-Dakhil. In mijn ogen onterecht een tweede gele kaart. Door die rode kaart was onze strategie meteen om zeep. We waren scherp uit de kleedkamers gekomen en we creëerden ook kansen. Ik had pech met een pegel tegen de lat. Door de drie wissels van T1 Hollerbach konden we Leuven achteruit drukken. En wat iedereen blijkbaar niet heeft gezien was die strafschopfout op mij een kwartier voor tijd. Net toen ik de trekker wilde overhalen in de zestien van de bezoekers, werd ik tegen de vlakte gewerkt door een Leuvense verdediger. Echt waar, een zuivere strafschop (fel). Ik kan het nog steeds niet begrijpen dat de VAR niet ingreep.”