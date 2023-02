Aboubakary Koita (STVV) na nipte zege tegen KV Kortrijk: “Doen goede zaak in de strijd om Play-Off 2”

voetbal jupiler pro leagueBij KV Kortrijk zijn ze ontstemd over ref Jasper Vergoote en de VAR over het niet toekennen van een strafschop na een fout op Faïz Selemani. Enkele minuten later aan de overkant greep de VAR wel correct in. Aboubakary Koita werd aangetikt op snelheid door Abdelkahar Kadri. De scheidsrechter wilde eerst Koita zijn tweede gele kaart van de avond geven voor een schwalbe. Na het bekijken van de beelden mocht Gianni Bruno vanop de stip via de dwarsligger en de rug van doelman Vandenberghe het enige doelpunt van de avond scoren.

Op de persconferentie geen Bernd Hollerbach (ziekjes), maar zijn assistent Markus Pflanz nam de honneurs waar. “We komen goed weg met de fout op Selemani. Voorts kregen we het niet onder de markt tegen een goed voetballend KV Kortrijk. Anderzijds, we moesten opnieuw sleutelen aan onze defensie. Bilzenaar Matte Smets verving met verve Wolke Janssens, één van onze sterkhouders . Ook de ervaren Jorge Teixeira en Robert Bauer speelden een puike partij. We moesten het ook doen zonder Eric Bocat (ziek). Deze groep kan echter veel tegenslagen opvangen omdat we er staan als één blok. Met deze krappe overwinning doen we een mooie zaak in het klassement.”

Collega Bernd Storck kon de ref niet begrijpen. “Ik heb zelden of nooit een opmerking over de leiding en toon altijd het nodige respect. Echter, de overtreding op Selemani nog niet gaan bekijken op de beelden is een brug te ver. Zijn schoen is stuk en we hadden hier een strafschop moeten krijgen. Voorts ben ik tevreden over mijn team met vooral een sterke eerste helft. Rond het kwartier, na een gemeten voorzet van D’Haene, kopte Gueye over. Twee minuten later was er een geweldige pegel van Kadri, maar een idem dito safe van doelman Schmidt, die met een zweefsprong de bal uit de kruising kon slaan. Deze nederlaag is pijnlijk, maar dat is voetbal hé.”

Strafschop

“Het was strafschop hoor”, klonk de kwikzilveren flankaanvaller Aboubakary Koita fel na de wedstrijd. “Ik zag een mannetje komen en ik ging er voorbij. Kadri gaf mij een tik en raakte de bal niet. Duidelijk strafschop, toch? Ik zag dat de scheids een gele kaart vasthad. Onmiddellijk dacht ik ‘What the f...?’ Hij zei: ‘Ik ga de beelden bekijken.’ Doe maar, want ik wist dat het dan een strafschop ging worden. Het werd 1-0 en na de rust gaven we niks meer weg. We doen een goede zaak in de strijd om Play-Off 2, maar moeten het bekijken van wedstrijd tot wedstrijd.”

RSC Anderlecht

“Zondag wacht de verplaatsing naar Anderlecht. Leuk toch. Laten we eerst genieten van deze belangrijke zege. We gaan naar Anderlecht zoals we elke wedstrijd voorbereiden. Uitgaan van onze stevige organisatie en kansen krijgen we altijd om te scoren.”

Lees ook: meer voetbal in JPL