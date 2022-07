Aboubakary Koita (STVV): “Met vertrouwen naar Gent”

Ook een speciale wedstrijd voor de 23-jarige linksbuiten Aboubakary Koita, die tegen Union leuke acties liet noteren op zijn linkerflank. “Wedstrijden tegen de Buffalo’s zijn altijd leuke affiches”, blikt de Antwerpenaar van Senegalese afkomst vooruit. “Ik beleefde een mooie tijd in Gent, maar alle focus ligt uiteraard bij Sint-Truiden. Ik voel mij goed in mijn sas bij de Kanaries en krijg ook veel vertrouwen van de coach.”

“We zakken af naar Gent met het nodige vertrouwen”, vervolgt de dribbelvaardige Koita. “Tegen Union speelden we sterk in de eerste helft. Na de rust kregen we het moeilijk, maar ruim in de toegevoegde tijd kreeg Gianni Bruno een uitgelezen kans om ons nog de zege te schenken. Helaas kon doelman Moris nog uitpakken met een knappe reflex. Graag had Gianni Bruno toegeslagen in de Ghelamco Arena, maar als huurling mag hij van AA Gent niet spelen. Of we AA Gent in eigen huis pijn kunnen doen? Ik denk van wel. Na een loodzware voorbereiding zijn we bezig aan een mooie reeks zonder nederlagen. Op het middenveld is de komst van Frank Boya een zegen. We staan fysiek sterk, ook al leek het dat we in de slotfase tegen Union er een beetje doorzaten. Of we tevreden zijn met een puntendeling tegen Gent? Het zal van de wedstrijdomstandigheden afhangen, maar we gaan altijd en overal voor de zege. Natuurlijk verwachten we een zware klus. AA Gent liet punten liggen op Sclessin en als titelkandidaat moeten ze hun thuiswedstrijden winnen. De druk ligt dus in het Gentse kamp.”