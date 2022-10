Aboubakary Koita (STVV) is bijzonder ambitieus: “We gaan naar Westerlo voor de volle buit”

voetbal jupiler pro leagueDe arbitrage is STVV de laatste weken niet gunstig gezind. Met één op zes in de rugzak trekken de Kanaries naar Westerlo dat het als promovendus vrij aardig doet met een zevende plaats en vijf punten meer dan het team van T1 Bernd Hollerbach. Thuis tegen OHL viel de vinnige buitenspeler Aboubakary Koita uitstekend in. Toch bleef het bij een brilscore. Het moet dan maar in het Kuipje gaan gebeuren.

“We gaan naar Westerlo voor de volle buit”, stelt de dribbelvaardige Senegalese Antwerpenaar. “De eerste helft tegen OHL was onvoldoende, daar moeten we eerlijk in zijn. Na de rust kwam die omstreden rode kaart voor Ameen Al-Dakhil. Volgens mij was die tweede gele kaart onterecht . Door die rode kaart was onze strategie meteen om zeep. We waren scherp uit de kleedkamers gekomen en creëerden ook kansen. Ik had pech met een pegel tegen de lat. Door de drie wissels van T1 Hollerbach konden we Leuven achteruit drukken.”

“En wat iedereen blijkbaar niet heeft gezien was die strafschopfout op mij een kwartier voor tijd. Net toen ik de trekker wilde overhalen in de zestien van de bezoekers, werd ik tegen de vlakte gewerkt door een Leuvense verdediger. Echt waar, een zuivere strafschop. (fel) Ik kan steeds niet begrijpen dat de VAR niet ingreep.”

Sterk Westerlo

“Ach, we mogen niet in het verleden blijven kijken, maar onze ogen richten op Westerlo”, gaat Koita, die twee seizoenen geleden overkwam van Waasland-Beveren, voort. “Westerlo heeft dit seizoen zowel vriend als vijand meerdere keren kunnen verrassen. Het is een sterk team en we zullen top moeten zijn om er te kunnen winnen. Uitgaan van onze sterke organisatie is de eerste opdracht en hopelijk zit het ook eens mee.”

Basisplaats

“Met eindelijk een basisplaats voor Koita? Ik ga geen straffe uitspraken doen. Het respect voor coach Hollerbach is groot. Tegen OHL wou ik absoluut iets forceren voor het team. Ei zo na kon ik scoren. Ook in Westerlo kan ik niet meer doen dan trachten het verschil te maken. Of dat nu is als basisspeler of als invaller maakt niet uit. Ik weet ook dat de supporters roepen om mij te laten starten. Mijn sterke invalbeurten tonen zeker dat ik het team iets kan bijbrengen. Toch is het de coach die beslist en daar leg ik mij zonder morren bij neer”, besluit de 24-jarige Koita.

