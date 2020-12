Abdoulie ‘Bamba’ Sanyang timmert aan de weg bij Beerschot: “Ik snap dat ik hier wat langer moet wachten op kans”

Voetbal 1AAbdoulie Sanyang (21) viel al een paar keer scherp in bij Beerschot, maar zo belangrijk als bij zijn ex-club Lommel is de Gambiaanse winger op het Kiel vooralsnog niet. “Ik ben ambitieus, maar snap dat ik hier even moet wachten op mijn kans”, zegt Sanyang. “Beerschot is nu eenmaal een grotere club dan Lommel.”

In aanloop naar Beerschots match op Moeskroen had Het Laatste Nieuws een kennismakingsgesprek met Abdoulie Sanyang, Bamba voor de vrienden. Op zijn 21ste heeft Sanyang er al een heel parcours op zitten.

“Ik ben in mijn geboortestad Serekunda op straat beginnen voetballen. Na een test werd ik aangenomen door de Superstars-voetbalacademie”, blikt Sanyang terug. “Vervolgens beproefde ik op heel jonge leeftijd mijn geluk bij ploegen uit Israël en Bulgarije, maar door omstandigheden draaide dat op niets uit. Toen keerde ik even terug naar Gambia, wat toch een mentale tik was. Gelukkig had ik in mijn omgeving mensen die me pushten om mijn voetbaldroom te blijven najagen. Vorig jaar kwam er dan een nieuwe kans bij Lommel en dat bleek een goede stap.”

Vriend van Grisez

Met zijn snelheid en acties maakte Sanyang indruk in 1B. Zo bezorgde hij tegen Beerschot huidig ploegmaat Gregory Grisez eens een heel lastige avond. “Gregory is nu een vriend”, glimlacht de ietwat timide Sanyang verontschuldigend. “Ik denk wel dat ik die dag mijn visitekaartje afgaf aan het bestuur van Beerschot. Ik ben blij dat ik deze stap kon zetten. Dat ik hier nog niet de zelfde status heb als in Lommel? Dat is ergens ook logisch, want Beerschot is een grotere club. Bovendien draait de ploeg al heel het seizoen prima. Dan heb je als invaller niet veel te zeggen.”

International

Hoewel hij uiteraard hoopt op meer speeltijd, voelt Sanyang zich toch in zijn sas in Antwerpen, waar hij op wandelafstand van het Olympisch Stadion woont. Bovendien groeide Sanyang bij Beerschot uit tot Gambiaans A-international. “Een groot moment”, glundert de flankspeler. “Die selectie wakkert mijn ambitie alleen maar aan. In eerste instantie hoop ik een definitieve transfer naar Beerschot af te dwingen (momenteel wordt Sanyang gehuurd van Superstars, red.) en op termijn droom ik van een grote club in een topcompetitie. De Premier League en Liverpool in het bijzonder spreken me erg hard aan.”