Abdoulaye Sissako (Zulte Waregem) wil nu ook ín Anderlecht winnen: “We klopten hen toch al eens?”

De gedaanteverwisseling van Zulte Waregem sinds de komst van het duo Vormer-Brüls steekt de ogen uit. Door de impact van de twee dertigers op het middenveld halen ook anderen een veel hoger rendement. Daar is vooral Abdoulaye Sissako de verpersoonlijking van. Niet langer zenuwachtig en opgejaagd, maar zoals in zijn betere dagen stijlrijk en rustig aan de bal: de 24-jarige Malinese Fransman klimt na twee moeilijke jaren stilaan uit het dal. Met hem ook zijn team, hoopt hij.

“Mijn lichaam liet me de afgelopen seizoenen behoorlijk in de steek”, geeft hij toe. “Onder Francky Dury had ik langdurige longproblemen, vorig seizoen kon ik door een dijblessure nooit voluit gaan. Toch kreeg ik verder vertrouwen en werd de optie in mijn contract door Zulte Waregem gelicht.”

Prestatie om op te bouwen

Na het aantreden van Mbaye Leye aan de Gaverbeek kreeg Sissako de zware taak op het middenveld jonge kerels als Tambedou, Sangaré of Miroshi op sleeptouw te nemen. Nu die verantwoordelijkheid mee door Vormer en Brüls wordt opgenomen, voetbalt Sissako bevrijd.

“Iedereen bij ons trekt zich op aan de inbreng van voorbeelden als Ruud en Christian”, weet Sissako. “Eindelijk leeft het gevoel dat we met deze kern een kans op slagen maken. Zelfs de nederlaag in Genk doet daar geen afbreuk aan, want we brachten de leider heel erg aan het wankelen. Op die prestatie moeten we nu verder bouwen. Waarom zouden we in Anderlecht niet kunnen winnen. We klopten hen toch al dit seizoen?”

Voor zijn coach is de opgaande prestatiecurve van Sissako meer dan goed nieuws. Mbaye Leye ziet dat het centrale vierkant (met ook Rommens) heel snel op elkaar ingespeeld raakte.

“Maar dat mag niet verbazen, want omdat hij nu met meer vertrouwen loopt te voetballen, zie je pas hoe technisch onderlegd Abdoulaye eigenlijk is”, strooit Leye met lof. “Hij speelt ook vaker in één of twee tijden, en versnelt daardoor onze acties. Een beetje zoals Luka Modric dat vaak ongezien doet bij Real en Kroatië.”

Vossen is terug

Op de flanken zorgt Sissako met zijn infiltraties voor ondersteuning van Fadera en Ciranni, maar in de zone van de waarheid liepen de acties zeker in Genk steeds op niks uit. Het ontbrak Zinho Gano aan scherpte en aan een aflossingspunt/bliksemafleider. Die heeft Zulte Waregem in de persoon van Jelle Vossen na twee maanden afwezigheid weer ter beschikking.

“Jelle trainde drie dagen met de groep en is fit”, juicht Leye. “Hij komt van ver terug, maar zou wat mij betreft zelfs alweer kunnen starten. Maar gezien het overladen programma, moet ik heel verstandig met hem omspringen, zoals ik dat ook met Ruud Vormer doe. In Anderlecht zullen we ook in defensief opzicht heel scherp moeten zijn. Want het is niet omdat de Brusselaars lager geklasseerd staan dan we van hen gewoon zijn, dat ze daar plots geen goeie voetballers meer hebben, hé.”

