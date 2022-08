Abdoulaye Sissako, stille kracht op middenveld van Zulte Waregem: “Met vier punten te karig beloond”

Zaterdag trekt Zulte Waregem naar Cercle Brugge voor wat eigenlijk al een kelderkraker mag worden genoemd. Zowel Essevee als de Vereniging gingen met 4 op 15 tegenvallend van start in het nieuwe seizoen. “Een match van alles of niks ? Daarvoor is het nog veel te vroeg”, houdt Abdoulaye Sissako de druk nog even weg.

Na de thuisnederlagen tegen Genk en Charleroi werd Zulte Waregem keihard in de werkelijkheid geplaatst. De onverwachte puntendeling op Club Brugge had de hoop op een zorgeloos seizoen boven de degradatiezone even aangewakkerd, maar met amper één zege en een gelijkspel na vijf wedstrijden zit Essevee stilaan in de zorgen.

“Maar met vier punten zijn wij veel te karig beloond voor onze prestaties”, vindt Abdoulaye Sissako. “Wie onze wedstrijden heeft gezien, moet toegeven dat Zulte Waregem aardig voetbal brengt. Daarmee zitten we echt wel in de goede richting, het zou dan ook verkeerd zijn nu plots te beginnen panikeren. Tegen Charleroi zijn we op het eind pijnlijk onderuit gegaan en dat is hard aangekomen, maar ik vind niet dat we daarom al het goede van het wedstrijdbegin en de voorgaande matchen overboord moeten kieperen.”

Twee jaar bijgetekend

De 24-jarige Franse Malinees kan zelf op een verdienstelijke competitiestart terugblikken. In de basiself van Mbaye Leye is hij een constante factor. Dat was de afgelopen seizoenen wel eens anders. In drie seizoenen aan de Gaverbeek speelde de middenvelder telkens een twintigtal wedstrijden, maar vooral tijdens zijn tweede campagne waren dat vooral invalbeurten. Vorig seizoen startte hij sterk onder Francky Dury en werd hij in de eindfase van de competitie alsnog een troef voor Timmy Simons om de degradatie te ontlopen. Het leverde hem een contractverlenging op.

“Ik mocht voor twee seizoenen bijtekenen, en dat voelde echt als een blijk van vertrouwen aan”, zegt Sissako. “Want het waren best wel moeilijke jaren voor mij, door spierblessures en longproblemen stond ik lange periodes aan de kant. Nu behoort dat allemaal tot het verleden en durf ik weer van een voetbaltoekomst dromen. De directie van de club heeft me ook duidelijk gemaakt dat op mij gerekend wordt om een leidersrol op te nemen tussen de vele jonge nieuwkomers. Ik doe mijn best om dat waar te maken.”

Sissako zegt het op gedempte toon, helemaal in de lijn van zijn wat gesloten persoonlijkheid. Geen tafelspringer, maar een stille werker in de schaduw.

“Ik voel me uitstekend in deze groep en in deze omgeving”, sluit hij af. “Als we nu ook nog wat punten kunnen sprokkelen, zit het goed. Tegen Cercle een wedstrijd van alles of niets? Ja en neen. Na vijf speeldagen is het nog veel te vroeg om dat soort conclusies te trekken. Maar richtinggevend wordt het resultaat van zaterdag zeker wel.”