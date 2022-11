Abdoulaye Mbow eerste keer in de basis bij VW Hamme: “Elke kans die ik krijg, is mooi meegenomen”

Voetbal derde nationale AZondagnamiddag staat Vigor Wuitens Hamme voor een lastige verplaatsing naar Kalken. De nummer vijf in derde nationale A ontvangt de nummer acht. Het verschil tussen beide middenmoters bedraagt amper drie punten. De technische staf van Hamme moet uitmaken of Abdoulaye Mbow (21) een tweede keer in de basis zal staan.

Vorig weekend maakte Abdoulaye Mbow – mede door schorsingen en blessures – zijn debuut bij Vigor Wuitens Hamme. Het dient gezegd dat het jonge talent een puike wedstrijd speelde en met zijn flitsen voor dreiging kon zorgen. Het doelpunt dat hij tegen Wervik scoorde, was mooi meegenomen. “Ik ben aan mijn tweede jaar bij Vigor begonnen, maar stond pas voor het eerst in de basis in een officiële match. In het verleden mocht ik wel al enkele keren invallen. Ik hoop dit seizoen zo veel mogelijk speelminuten te krijgen. Elke kans die ik krijg, is mooi meegenomen.”

Band met Nederland

Wie is Abdoulaye Mbow? Plots klinkt er een verrassend antwoord. “Voor de buitenwereld ben ik wellicht een Oost-Vlaming met Afrikaanse roots. Dat beeld klopt maar half met de werkelijkheid. Het is juist dat mijn roots in Senegal liggen, maar zelf werd ik geboren in Nederland. Ik groeide ook op bij de noorderburen. Als kind begon ik in Nederland in het amateurvoetbal. FC Eindhoven (vergelijkbaar met 1B bij ons, red.) was een volgende stap. Nadien kon ik de overstap maken naar de jeugd van het grote PSV. Enkele jaren geleden verhuisde mijn familie naar Wetteren. Dat had te maken met het werk van mijn ouders. Hier voetbalde ik eerst bij Wetteren. Ik sloot ook nog aan bij een voetbalacademie in Aalst. Nu verdedig ik dus al twee seizoenen de kleuren van Hamme.”

Vergelijking

In welke mate verschilt het Nederlandse voetbal van het Belgische voetbal? Abdoulaye Mbow maakt een inschatting. “Ik was nog jong, toen ik Nederland voetbalde, zodat niet alles nog even duidelijk is. Het klopt dat er in Nederland veel aandacht wordt besteed aan techniek. Daar zat ik ook op een techniekschool. Anderzijds werkte ik op straat in Wetteren ook aan mijn techniek. De gevolgen van beiden zie je nu aan mijn spel. Ik speel het liefst als linksbuiten, maar kan eventueel ook op de rechterflank ingezet worden. Op die flanken maak ik graag een actie. Mijn snelheid is daarbij een belangrijke troef. Mijn werkpunten? Ik mis soms wat efficiëntie, ik ben soms eens nonchalant.” (lacht)

