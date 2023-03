Abdelsamad Boulahmoum komt met VW Hamme niet verder dan 1-1-gelijkspel tegen Elene-Grotenberge: “We lieten twee punten liggen”

Het eeuwige dilemma na een gelijkspel. Heeft Vigor Wuitens Hamme een punt gewonnen tegen Elene-Grotenberge of er twee laten liggen? Abdelsamad Boulahmoum is duidelijk in zijn analyse. “Dit 1-1-gelijkspel tegen Elene-Grotenberge voelt echt niet prettig aan. We lieten twee punten liggen. Tot de zeventigste minuut leken we de match in handen te hebben. Toen werd een verdedigingsfout ons fataal. Vroeg in de match had Djeff Smet ons nochtans op voorsprong geschoten na een knappe individuele actie. Niets leek een vlotte en logische overwinning in de weg te staan. In de slotfase kregen we alsnog het deksel op neus. We kregen meer kansen dan Elene-Grotenberge, maar konden ze spijtig genoeg niet benutten.”

Dipje?

Vorige week speelde Vigor Wuitens ook al gelijk in Wielsbeke. Abdelsamad Boulahmoum vindt het twee gemiste kansen. “Over de match in Wielsbeke kan ik weinig vertellen, vermits ik een gele schorsingsdag uitzat. Laat het duidelijk zijn dat we geen rekening hadden gehouden met twee punten op zes. Iedereen had gehoopt op het maximum van de punten binnen te halen. Volgend weekend trekken we naar Voorde-Appelterre (de ploeg staat op de tweede plaats en kan geen steken laten vallen in de titelstrijd, red.). Het is aan ons om daar te proberen te stunten, zodat we de verloren punten wat kunnen compenseren. Thuis haalden we het alvast met 2-1.”

Contractverlenging

Intussen heeft Abdelsamad Boulahmoum zijn contract in Hamme met één seizoen verlengd. De middenvelder heeft het naar zijn zin aan de oevers van de Durme. “Ik zal in september aan mijn vierde campagne bij Vigor beginnen. Ik voel me hier helemaal thuis. Het merkwaardige is dat Hamme een zeer familiale club. Toch wordt er veel professioneler gewerkt dan bij Franstalige clubs. Om die reden heb ik gewoon bijgetekend.”

Ploegen en doelpunten

Hamme: Van Haver, Smet, Goossens, Mbow, Penneman, Van Osselaer, Huygens, Boulahmoum, Benkaddouri, Claeys, Beau Ponnet.

Elene-Grotenberge: Engelbinck, De Roover, Tack, Vanhoolandt, Mertens, Schelstraete, Denis, Martens, Groenez, De Tandt, Vermeer.

Doelpunten: 10 Smet (1-0), 70’ Martens (1-1).