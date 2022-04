Abdelkader Ben Salem en FC Walem stunten en stellen titelviering Mariekerke-Branst weer uit: “Ze verdienen de titel, maar niet tegen ons”

“We hadden het er al de hele week over in aanloop naar de wedstrijd”, vertelt matchwinnaar Ben Salem die vijf minuten voor tijd de winninggoal maakte. “Mariekerke-Branst zou een verdiende kampioen zijn, maar ze mochten het niet afmaken tegen ons. (lacht) Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want het blijft een sterke tegenstander en dat bewezen ze ook vanaf de eerste minuut.”

Paal-paal

“Ze waren heel gretig, maar wij hielden stand en na een goede combinatie bereikten we onze aanvaller die een strafschop uitlokte. Audenaert zette die proper om en zo lag de druk helemaal bij de bezoekers”, aldus nog Ben Salem. “Op het moment dat ze gelijk maakten met een afstandsschot, dacht ik dat het over was en ze ook nog wel een tweede keer zouden scoren. Maar die goal bleef uit en plots viel voor ons een kans uit de lucht met een vrije trap. De bal raakte beide palen en ik stond gelukkig goed geplaatst om de 2-1 binnen te duwen.”

“Zo pakten we een totaal onverwachte driepunter, maar die zege doet natuurlijk wel deugd gezien de omstandigheden. We zijn al langer zeker van de degradatie en dan is dit een opsteker aan het einde van het seizoen. Een verdiende overwinning wil ik het niet noemen, maar we toonden veel karakter en in het voetbal komt het aan op doelpunten. Wij scoorden twee keer, zij minder.”

Frustraties

“De frustraties bij Mariekerke-Branst liepen hoog op en uiteindelijk pakten ze ook na affluiten nog een rode kaart. Ze hadden hier duidelijk geen rekening mee gehouden en zo wordt het nog spannend op de slotspeeldag. Wij trekken nog naar Brasschaat en zullen daar ook spelen voor wat we waard zijn. Daarna leggen we de focus op volgend seizoen”, besluit Ben Salem. “Ik tekende, net als enkele andere jongens bij, en zo hopen we toch een mooi seizoen af te werken in derde provinciale. Ambities? Die spreken we nu niet uit. Voetbal is onvoorspelbaar.”

