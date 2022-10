Abdelhalim Ettalaki heeft dubbel gevoel na winst van FT Antwerpen tegen Eisden-Dorp: “Hopelijk wordt mijn knieblessure geen streep door de rekening”

Futsal eerste nationaleFT Antwerpen blijft doorgaan op zijn elan. De leider in eerste nationale moest tegen Eisden-Dorp wel diep in de krachten tasten om de drie punten thuis te houden. De ploeg blijft in deze competitie ongeslagen en behoudt uiteraard samen met Anderlecht de leidersplaats. Vrijdag maakt men de verplaatsing naar Moeskroen.

Abdelhalim Ettalaki is tevreden met de huidige gang van zaken. “We zijn inderdaad goed bezig. We hebben dit seizoen nog niet verloren en onze leidersplaats is terecht. Hopelijk wordt deze positieve flow niet verstoord door blessures. Amar Zouggaghi kampt met een spierscheurtje. Zelf liep ik in de partij tegen Eisden-Dorp averij op. In de eerste helft liep alles nog helemaal naar wens, maar na de pauze liep het fout.”

Knieblessure

Meteen geeft Abdelhalim Ettalaki meer duiding bij wat er tegen Eisden-Dorp gebeurd is. “Kort na de rust maakte ik een verkeerde beweging. In een duel landde ik op mijn rechterbeen en hoorde onmiddellijk een krak. Een goed voorteken is dat nooit. Er wordt gevreesd voor een meniscusletsel. Meteen trok ik naar de spoedafdeling, maar die was gesloten. Zaterdagochtend keerde ik dan maar terug naar het ziekenhuis. Op de echo was niet veel te zien, omdat er nog bloed in het gewricht zat. Ook een scan kon nog geen duidelijkheid brengen. Enkel een MRI-scan kan uitsluitsel brengen. Die staat deze week op het programma. Hopelijk wordt mijn knieblessure geen streep door de rekening. Ik kruis de vingers en hoop dat het eindverdict zal meevallen.”

Tot de laatste minuut

Hoewel FT Antwerpen aan de leiding blijft in eerste klasse, moest de ploeg tegen Eisden-Dorp veertig minuten lang tot het uiterste gaan. Abdelhalim Ettalaki knikt instemmend. “Door die blessure heb ik niet veel van de tweede helft gezien, maar ik werd ingelicht door de ploegmakkers. We kwamen 4-1 voor en blijkbaar werd de euforie dan te groot bij ons. We dachten dat de match gespeeld was. De Limburgers kwamen evenwel nog op gelijke hoogte, zodat het een spannende slotfase werd. Uiteindelijk kon Haroen Achalhi toch de winnende treffer aantekenen.”

“Vrijdag trekken we naar Moeskroen. Op papier mogen we daar geen steek laten vallen. Een waarschuwing is echter steeds raadzaam. Ik herinner me hoe de Henegouwers ons enkele jaren geleden uitschakelden in de kwartfinale van de beker van België na het nemen van strafschoppen. Laat ons dat in gedachten houden.”

