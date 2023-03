Aaron Vandewoestyne en HBC Izegem starten foutloos aan play-offs: “Leidersplaats ligt niet buiten bereik”

Twee zeges op rij. Na een overwinning in Houthalen pakte HBC Izegem afgelopen weekend ook de volle buit tegen Hubo Hasselt, met een 34-31-overwinning. Izegem klimt zo op tot de tweede plaats in de play-offs van eerste nationale, want concurrent Sasja ging thuis de boot in tegen Houthalen. Leider Eynatten-Raeren telt nog twee punten voorsprong op de West-Vlamingen.

“We hadden het niet makkelijk tegen Hasselt, dat scherp verdedigde en ons op achterstand zette”, begint Aaron Vandewoestyne aan zijn verhaal. “Aanvallend misten we heel wat kansen, maar op wilskracht knokten we ons opnieuw in de match. Een kwartier voor tijd kwamen we voor het eerst op voorsprong en die bonus gaven we niet meer af, ook al was het een spannende slotfase. De week voordien haalden we iets vlotter de overwinning binnen tegen Houthalen, waar we al snel op voorsprong kwamen en met een collectief sterke prestatie de zege veilig stelden.”

Izegem en Eynatten-Raeren blijven als enige ongeslagen in de play-offs. “De thuisnederlaag van Sasja tegen Houthalen komt als een verrassing, maar is goed nieuws voor ons”, vervolgt de aanvaller. “Wij willen in de top drie eindigen en winnen nu een plaatsje in het klassement. Eynatten-Raeren staat al een heel seizoen op kop, maar ongenaakbaar zijn ze niet. Thuis wisten we hen al te kloppen dit jaar en we zijn erop uit om hen in deze play-offs ook punten afhandig te maken. Druk om eerste te eindigen voelen we absoluut niet, maar we zijn ambitieus en streven het hoogste na.”

Twee weken pauze

Omwille van de Red Wolves, die twee belangrijke wedstrijden afwerken in de voorronde van het EK, worden de play-offs nu twee weken onderbroken, waarna Izegem eind maart naar de Oostkantons trekt om de leider partij te geven. “We hebben veel tijd om die topper voor te bereiden, maar omgekeerd geldt dat ook. Eynatten-Raeren is een ploeg die zeer snel fouten weet af te straffen. We mogen hen dus weinig ruimte geven en zelf moeten we ook efficiënt met de kansen omspringen, want ze zullen het niet nalaten om daar gebruik van te maken. Wij moeten teren op ons collectief, dat al enkele maanden hoge toppen scheert. Elke speler is belangrijk voor ons, van bankzitter tot sterkhouder”, besluit Vandewoestyne.