Aaron Vandendriessche en Diksmuide tevreden na eerste periode: “Al lieten we ook al punten liggen”

“Ons wedstrijdplan, waarbij we Jabbeke zo weinig mogelijk ademruimte wilden geven, voerden we goed uit”, laat middenvelder Aaron Vandendriessche ons weten. “Het balbezit was voor ons en we voetbalden heel wat kansen bij elkaar. Dayne Clarebout zette ons na twintig minuten op voorsprong en in een zetel. Na de rust verdubbelde ik de score toen Vanysacker vanop de rechterflank een bal teruglegde en ik de bal vanop twintig meter in doel wist te trappen. Twee doelpunten na negentig minuten was eigenlijk te weinig, want we voetbalden een heleboel mogelijkheden bijeen.”

De eerste periode zit erop in eerste provinciale, waar Diksmuide met zeventien punten uit tien matchen op een gedeelde vijfde plaat staat, samen met Boezinge en WS Lauwe. De overwinning tegen Jabbeke kwam er na een nul op zes tegen leider Wevelgem en nummer drie Deerlijk. “Ik vond ze geen maatje te groot, maar ze hebben die overwinning niet gestolen”, geeft Vandendriessche toe. “Voetballend waren we de evenknie en we hielden twee keer lang stand, maar een gebrek aan efficiëntie brak ons finaal twee keer zuur op. Met onze huidige gedeelde vijfde plaats zijn we best tevreden, al konden we evengoed een puntje of drie meer verzameld hebben.”

Back to the roots

Vandendriessche speelt opnieuw bij Diksmuide, nadat hij de voorbije tien jaar in de nationale reeksen het mooie weer maakte bij onder meer Koksijde, Winkel Sport en Zwevezele. “Als rasechte Diksmuideling was ik van sowieso van plan om terug te keren naar hier en ik vond afgelopen zomer dat de tijd rijp was”, aldus de 31-jarige middenvelder. “Er was nog belangstelling van andere ploegen en het is jammer dat mijn periode bij Zwevezele door extrasportieve redenen vervroegd werd afgebroken, maar ik heb mijn overstap nog niet beklaagd. We hebben al een trainingswissel achter de rug, maar met Benny Jonckheere is de rust snel teruggekeerd en pakten we meteen twaalf op twaalf. We kijken alleen maar omhoog.”