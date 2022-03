Aaron Van Poucke betwist vrijdag E3 Saxo Bank Classic Harelbeke: “Vroege vlucht is beste manier om mij te laten zien”

WIELRENNEN PROFSAaron Van Poucke zit weer in competitie. Hij hervatte vorige week woensdag in Nokere Koerse en reed afgelopen weekend twee wedstrijden in Frankrijk. Vrijdag komt hij in Harelbeke aan de start van E3 Saxo Bank Classic.

Tijdens de ploegstage van Sport Vlaanderen-Baloise in Altea was Aaron Van Poucke één van de vijf renners die door een positieve coronatest vroegtijdig naar huis moest. “Toen was ik vals positief”, verduidelijkt de 23-jarige renner uit Adegem. “Maar tijdens de Ster van Bessèges raakte ik toch besmet. Ik wist dat pericarditis (ontsteking van het hartzakje, red.) één van de effecten van zo’n besmetting kon zijn. Toen ik wat druk op mijn borst voelde, werd ik toch wat ongerust. Met die pericarditis ben ik voorzichtig omgesprongen. Twee weken lang stak ik geen intensiteit in mijn trainingen.”

Dat leed is geleden. In de aanloop naar E3 Harelbeke en, volgende woensdag, Dwars door Vlaanderen werkte Van Poucke Nokere Koerse, de Classic Loire Atlantique en Chôlet af. “In Nokere ging bij mij na vier uur koers het licht uit”, geeft de Meetjeslander toe. “Verrassend genoeg waren mijn prestaties in die twee Franse koersen al een stuk beter. Weliswaar niet op het niveau dat ik zelf zou willen. Gelukkig kende ik een superwinter en is mijn basisconditie goed.”

Hele zware klassieker

Wat betekent dat ploegleider Walter Planckaert tijdens de briefing voor de start van de Saxo Bank Classic in Harelbeke niet lang zal moeten zoeken naar een vrijwilliger om mee te gaan in een vroege vlucht. “Ik ga dat zeker proberen”, benadrukt Van Poucke. “Ik denk dat het voor mij de beste manier is om mij te laten zien. Met zo’n vroege ontsnapping moet je wat geluk hebben. Soms komt ze onmiddellijk tot stand, soms moet je een uur strijden om erin te geraken, andere keren zelfs nog langer.”

“Ik vermoed dat het in Harelbeke vrij snel beklonken zal zijn. Raak ik toch niet in die ontsnapping, dan probeer ik zo lang mogelijk te overleven. Harelbeke is een hele zware wedstrijd. Niet evident om lang mee te gaan. Zeker omdat mijn conditie toch nog enkele procentjes moet verbeteren. Al voelde ik me in die twee Franse koersen best goed.”

