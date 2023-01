Aaron Van Poucke bereidt vijfde profseizoen voor: “In Nokere Koerse en Brabantse Pijl een uitslag halen”

Derde in de eindstand van de ZLM Tour: het was vorig jaar de beste uitslag van de Adegemnaar. Ook aan het einde van de Ronde van Hongarije mocht hij het podium op. Als laureaat van het bergklassement. Zijn aanloop richting het klassieke voorjaar werd een jaar geleden grondig verstoord.

“Tijdens de ploegstage in Altea testte ik vals positief op corona, maar tijdens de Ster van Bessèges had ik toch prijs en moest ik vroegtijdig naar huis”, blikt Van Poucke terug. “Van die besmetting heb ik niet veel afgezien, maar nadien kreeg ik pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Daar zag ik wel van af. In Nokere Koerse kon ik hervatten, maar eigenlijk was dat te vroeg. Ik had langer moeten wachten, mijn basisconditie was niet breed genoeg. Ik raakte wel vlug weer in vorm, maar dat conditiepeil ging ook heel snel opnieuw naar beneden.”

Vroege vlucht

Het belette Van Poucke niet om zowel in de Amstel Gold Race als de Brabantse Pijl lang in het offensief te rijden. “Maar daarna had ik een reset nodig”, vertelt de Meetjeslander. “Uiteindelijk is het, onder meer dankzij de ZLM Tour, nog een redelijk seizoen geworden. Alleen zat het voorjaar wat tegen. Wellicht probeer ik in klassiekers als Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik weer mee te gaan in een vroege vlucht. In dat soort koersen kan een ontsnapping lang doorgaan. Wedstrijden als Nokere Koerse en Brabantse Pijl liggen me, maar daarin gebeurt het zelden dat een vroege vlucht standhoudt. Daar ga ik uitslagen proberen rijden, want dat telt.”

Gezonde druk

Aan het einde van het vijfde seizoen in de Vlaamse opleidingsploeg is het voor Aaron Van Poucke misschien tijd om een stap hogerop te zetten. “Ik leg mezelf wat druk op en ook de ploegleiding legt een gezonde druk op mij”, beweert hij. “Tot nog toe heb ik een heel goed gevoel, de voorbereiding is vlekkeloos verlopen. Ik begin het seizoen met het Franse programma. In La Marseillaise en de Ster van Bessèges zal het niet moeilijk worden om beter te doen dan vorig jaar toen ik er voor het eerst reed.”

