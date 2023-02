Aaron Dockx rijdt zondag in Lille Krawatencross: “Heel content over eerste winter bij de beloften”

Volgende week gaat hij skiën, zondag pikt hij de Krawatencross in Lille mee. Eerstejaarsbelofte Aaron Dockx (18) kan terugblikken op een interessante winter. Z’n eerste campagne tussen de grotere jongens is veelbelovend.

Vaak net geen top tien in de internationale beloftenveldritten, af en toe goed binnen die eerste tien. Vierde op de Koppenberg, zesde in Kortrijk, zevende in zowel Baal als Hamme: het zijn de meest opvallende resultaten van Dockx dit veldritseizoen. Vorige zaterdag werd hij op het WK in Hoogerheide elfde. Bij het ingaan van de slotronde leek hij nochtans op weg naar plaats zes of zeven.

“Dan heb ik een foutje gemaakt”, geeft de allrounder uit Rijkevorsel toe. “We zaten met heel wat mannen in elkaars buurt. Ik zag dat er uit de achtergrond nog wat renners op komst waren. Dus probeerde ik in de slotronde het tempo zo hoog mogelijk te houden, wou ik iedereen uit mijn wiel rijden, maar dat lukte niet. Achteraf gezien had ik beter wat overgehouden voor de sprint. In die spurt verloor ik nog wat plaatsen. Toch ben ik content met die elfde plaats. Ik eindigde in de onmiddellijke buurt van Emiel Verstrynge die weliswaar door pech achteruitgeslagen werd. En op tien seconden van Jente Michels, een man die zo goed als overal top vijf rijdt. Globaal ben ik heel tevreden over deze winter. Momenten dat ik er moest staan stond ik er.”

Ploegmaat op kop

De Krawatencross in Lille is zondag de voorlaatste manche van de X²O Trofee. Bij de beloften wordt dat tijdsklassement aangevoerd door ex-wereldkampioen Joran Wyseure, ploegmaat van Dockx die zelf achtste staat. Doordat hij de finale van 19 februari op de universiteitscampus in Brussel overslaat zal hij in de eindstand een paar plaatsen verliezen. Tenzij de hogeschoolstudent sport en bewegen in Lille een hele goeie beurt maakt.

“Het is een parcours dat mij ligt”, blikt de pion van Crelan-Fristads vooruit. “Zondag zullen veel mensen die ik ken komen kijken. Ik verwacht wel iets van die cross. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt het een heel snel parcours of wordt het duwen. Na de Krawatencross ga ik een week skiën. Of ik de Sluitingsprijs in Oostmalle rijd moet ik nog beslissen. Normaal kom ik eind april met het Alpecin Development Team op de weg in actie, maar mijn programma ligt nog niet vast.”