Aäron Beernaert (Bevo Beobank Roeselare A): “Starten met vier zeges op rij had ik niet verwacht”

“We bouwen verder op wat Kris Supply in acht jaar optrok”, benadrukt opvolger Aäron Beernaert. “Dat we na vier speeldagen helemaal bovenaan staan is nog altijd een belangrijk deel zijn verdienste. Bevo Beobank zocht extern een nieuwe coach, maar vond niemand. Ik was enkele jaren assistent van Kris en werd nadien hoofdtrainer van het team in promo 1. Ik weet dat er veel vragen rezen toen ik akkoord ging om de ploeg in eerste nationale te coachen. Dat we het seizoen met vier zeges zouden starten had ook ik niet verwacht.”

Eerste setverlies

Zaterdagavond won Bevo Beobank met 3-1 van VDK Bank Gent B. De eerste set ging naar de thuisploeg met 25-17. De tweede set was een dubbeltje op z’n kant, wat rolde naar de bezoekers (26-28). Voor Bevo Beobank het eerste setverlies in deze competitie. “Ik vond het van beide teams een wisselvallige wedstrijd”, aldus Beernaert. “In de tweede set was onze foutenlast te groot. Denk dat ik bij 5-10-achterstand een eerste time-out vroeg. We knabbelden aan onze achterstand en dwongen zelfs een eerste setbal af. Maar die pakten we niet waardoor de set toch nog verloren ging.”

Jeugd opleiden

In set drie en vier zette Bevo Beobank weer orde op zaken. Met 25-18 en 25-16 trok de thuisploeg het laken naar zich toe. Zodat het team van coach Aäron Beernaert aan de leiding staat samen met Volley Noorderkempen A, een ploeg die vier maal na elkaar met 3-0 won. “Onze ambitie voor de start van de nieuwe competitie was een rustig seizoen draaien”, gaat de nieuwe Bevo Beobank-coach verder. “Tijdens de transferperiode verloren we niet alleen coach Kris Supply, maar ook een passeur, libero en opposite. De club gaf er de voorkeur aan om niet te veel speelsters van buitenaf te zoeken. We zijn en blijven een jeugdopleidingsploeg. Jonge speelsters laten doorgroeien naar de A-ploeg in nationale 1 is het opzet. Momenteel draait Mirte Huwaert, vorig seizoen nog in tweede provinciale actief, lekker mee in de A-ploeg.”