Aanvoerder Wout Noeyens boekt met Retie 1-7 winst in Antonia: “Sterke start was een helpende hand”

In eerste provinciale heeft Retie zaterdagavond een opmerkelijk resultaat neergezet. De fusieclub boekte op het veld van Antonia een 1-7 overwinning en blijft daarmee niet alleen mee aan de leiding. Na vijf wedstrijden is het team van trainer Andy Van Kets nog steeds ongeslagen.

Drie van de zeven doelpunten kwamen van de voet van Wout Noeyens. De aanvaller die dit seizeon aan zijn tweede voetbaltermijn bij Retie begon lost, samen met de ganse groep, alle verwachtingen in.

“Hoewel we stilaan mogen spreken van een geslaagde start, verliepen de eerste weken van de competitie niet altijd even rimpelloos”, verwijst de aanvoerder naar het moeilijk wedstrijdbegin. “Dat was een aandachtspunt waar we hard aan gewerkt hebben. In Antonia zijn we heel geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen, waardoor we snel konden scoren, en het onszelf op die manier een stuk gemakkelijker hebben gemaakt.”

Ambities blijven hetzelfde

Met elf punten uit vijf wedstrijden is Retie misschien wel de revelatie van dit nog prille seizoen. Al is dat voor Noeyens geen reden om de ambitie bij te stellen. “Laat ons de voetjes maar stevig op de grond houden. Het kan snel de andere richting uitgaan. Anderzijds mogen we fier zijn om de weg die we tot hiertoe hebben afgelegd. Dat met vrijwel allemaal spelers die in Retie woonachtig zijn. We blijven mikken op een rustig seizoen in de middenmoot. Ik denk dat dat een gerechtvaardigde ambitie is.”

Tevreden

De verhuis van Zwarte Leeuw naar Retie betekende voor Wout Noeyens sportief een kleine stap terug. Spijt van zijn terugkeer heeft de inwoner van Ravels nog niet. “Er is een miniem klasseverschil. Maar in eerste provinciale zitten eveneens goede ploegen. Voor mij is het bewuste keuze geweest.”

Kempisch duel tegen Herselt

Volgend weekend krijgt Retie het bezoek van Herselt. De promovendus die nog steeds op zoek is naar zijn eerste punt. “Dat zijn de wedstrijden waarin heel vaak het gevaar schuilt. Het wordt een kwestie om die even geconcentreerd en met veel respect voor de tegenstander aan te vatten. Vroeg of laat kiest de balans het voordeel van Herselt.”