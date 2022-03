Aanvoerder Wim Vandoorne (SV Anzegem): “Waren er slechts twee dalers stonden wij er nu goed voor”

Voor de rood-gelen komt het er zondag op aan de bonuspunten die op bezoek bij Erpe-Mere United werden veroverd te verzilveren. Geen eenvoudige klus want in de heenronde verloor Anzegem bij Eppegem met 4-0. “Toen hadden we weinig in te brengen”, herinnert Vandoorne zich. “We werden volledig gedomineerd en holden voortdurend achter de feiten aan. Door schorsingen en letsels waren we gehavend. Ik herinner mij Eppegem als een stevig geheel. Zondag gaan we het beter moeten doen. Dat kan want bij ons is de drive helemaal anders dan half november. Het geloof in het behoud is gegroeid. In het begin van het seizoen zat het een beetje tegen. Nu is iedereen hoopvol.”