Aanvoerder Vincent Van Sprengel blijft strijdvaardig: “Vorselaar heeft de kwaliteiten om zich te handhaven”

Voetbal eerste provincialeDe winterstop is voor Vorselaar een gelegenheid geweest om enkele zaken op punt te zetten. Voor de Kempische formatie uit eerste provinciale is het een bewogen eerste ronde geweest. Met onder meer het verrassende ontslag van trainer Marc Antonissen, die door Diewert Alaerts werd opgevolgd. Aanvoerder Vincent Van Sprengel blijft geloven in een sterke tweede seizoenshelft van zijn team.

Vorselaar begon erg goed aan de competitie. Maar het uitvallen van Matthias Jansen, één van de spelers die vooraan een belangrijke rol van betekenis vervulde, was een domper op de vreugde. Vooral het gegeven dat het om een letsel aan de kruisbanden ging, kwam hard aan. Meteen verloor de formatie uit de Riemenstraat een offensieve talisman.

“Vorselaar heeft een groep die in eerste provinciale zijn mannetje kan staan”, stelt Vincent Van Sprengel. “Voorwaarde is dat we gespaard blijven van tegenslagen. Onze kern is niet breed. Uitgerekend dat gegeven heeft ervoor gezorgd dat we op een bepaald moment in een heel moeilijke periode terecht zijn gekomen.”

Trainer

Het ontslag van trainer Marc Antonissen kwam bij iedereen als een verrassing binnen. Met Diewert Alaerts als opvolger werd gekozen voor iemand die de club kent. “Vorig seizoen waren we inderdaad nog ploegmaats”, weet de aanvoerder. “In het verleden heb ik zo’n situatie nog meegemaakt. Voor mij vormt dat geen enkel probleem. De voorbije weken hebben we enkele zaken bij kunnen stellen. We zijn klaar om er opnieuw aan te beginnen. Uit bij Vosselaar moeten we er meteen staan. De situatie is op dit moment niet rooskleurig, maar ik blijf geloven in een goede afloop.”

Ervaring

Vincent Van Sprengel is met zijn 34 jaar een speler die al veel voetbalwatertjes heeft doorzwommen. Vandaag is hij één van de steunpilaren van Vorselaar. “Als kapitein ga ik voor in de strijd. Vorselaar is mijn club, waar ik al veel mooie momenten mocht beleven. Het zal belangrijk worden dat de spelers met ervaring overeind blijven. Op die manier kunnen we de jonge talenten verder begeleiden.”

