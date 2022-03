Aanvoerder Stig Cools niet verrast door succes van Lille: “We beschikken over een heel goede ploeg”

In de eerste ronde is Lille enkele keren door het oog van de naald gekropen. Onder meer bij De Kempen en Sint-Lenaarts. Midden november van vorig jaar was Lille in Sint-Lenaarts tot twee keer toe op achtervolgen aangewezen. In het slot van de wedstrijd deden Maïco Gerritsen en Gianni Mariën de partij in extremis in het voordeel van Lille kantelen.

Sterk geheel

Lille United beschikt over een groep waarin elke speler nationale ervaring heeft. Voor de winterstop was het vaak de te smalle kern die roet in het eten gooide. “We hebben de voorbije weken aangetoond dat we die derde plaats verdienen. Dat heeft enkel en alleen te maken met het gegeven dat we een goede ploeg hebben. De voorwaarde is dat iedereen fit en gezond is. Dat was in de eerste ronde niet altijd het geval. Het is de manier waarop we wedstrijden winnen, die veel voldoening geeft. Al moeten we er rekening mee houden dat derde nationale B een onvoorspelbare reeks is. Sint-Lenaarts is een ploeg met veel kwaliteiten. We mogen ons niet blindstaren op die elfde plaats in het klassement.”