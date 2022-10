Aanvoerder Mo El Idrissi duidelijk over de steile ambities van Berg en Dal: “Ons doel is titel én beker”

De puntendeling van vorige zondag was wel een ontgoocheling. Vooral omdat Berg en Dal de hele wedstrijd onder controle had. “Vosselaar is niet meteen een tegenstander die ons ligt”, verwijst gelegenheidsaanvoerder Mo El Idrissi naar dat treffen. “Dat hebben we opnieuw moeten ondervinden. Ik vind dat we vooral de positieve zaken moeten bekijken. We hebben uiteindelijk een heel goede wedstrijd gespeeld. Alleen de kers op de taart ontbrak. Elke ploeg maakt dat in de loop van het seizoen wel eens mee.”

De Kempen

Zaterdagavond wacht er in Tielen een nieuwe uitdaging. Trainer Peter Claessens van De Kempen schroefde de ambities van de fusieclub in competitieverband wat bij. Maar in Tielen beschikken ze over een stevige ploeg. “Waar we ook spelen, Berg en Dal is een tegenstander waar elke ploeg zich dubbel voor plooit”, merkt de Limburger uit Maasmechelen op. “Dat zal tegen De Kempen niet anders zijn. Dat we op twee wedstrijden voor het einde van de eerste periode staan, is bijzaak. Ik heb aan die eerste periodetitel zelfs nog geen moment gedacht. We moeten gewoon eerlijk zijn als het over onze ambitie gaat: titel én beker is ons doel. We hebben vorig seizoen ondervonden hoe slecht een deelname aan een eindronde kan aflopen.”