Aanvoerder Mercier (OHL) teleurgesteld na nederlaag tegen Union: “We slagen er niet in constant niveau te halen”

OHL was één van de eerste teams die de code van Union wist te kraken. In de heenmatch gingen de Leuvenaars met 1-3 winnen. Het geloof op een nieuwe stunt was aanwezig aan Den Dreef, en al zeker toen Siebe Schrijvers er via een strafschop 1-0 van maakte.

Volgens aanvoerder Xavier Mercier waren de twee duels niet te vergelijken. “Dat was een heel andere match. We maken 1-0, zitten goed in de match, maar dan maakten zij een magnifiek doelpunt. Na die 1-2 van hen ging het te makkelijk. Dat is een beetje de rode draad doorheen ons seizoen, daardoor staan we waar we staan in het klassement en verdienen we dat. We wisselen goed en minder goed af en slagen er niet in een constant niveau te halen.”

Snelle tegengoals

En zo geschiedde: 1-4. Drie keer Deniz Undav, tussendoor ook Teddy Teuma. Zware cijfers weet ook de Leuvense aanvoerder. “We kregen hier de leider over de vloer, en gaven hen te veel ruimte. Tegen dat type spelers, of team in hun geval, betaal je dat cash. Hoe dat mogelijk is? Ik weet het niet. We hebben hier op voorhand aan gewerkt en wisten waar hun kwaliteiten lagen. Na drie minuten in de tweede helft staan we al achter, de derde volgt niet veel later en dan nog een penalty. Het is jammer, want volgens mij zat het in de eerste helft wel goed. We slikken te snel dat doelpunt. Of de motivatie voor play-off 2 er nog was? Natuurlijk. Zolang het mathematisch mogelijk is, blijf je daarop hopen. We wilden winnen, maar da’s niet gebeurd. Aan 1-4 thuis heb je nooit plezier, ook voor de fans is dit niet leuk.”

Play-off 2 is mathematisch nog steeds mogelijk na het verlies van Racing Genk, maar in Leuven weten ze ook wel dat het met nog drie matchen en een kloof van vijf punten lastig wordt. Ook STVV en Cercle Brugge liggen op de loer. “Vanaf maandag gaan we er weer tegenaan, we blijven competitief”, besluit Mercier.

Lees ook: meer voetbal in 1A