Aanvoerder Maxime Biset (KVC Westerlo) wil goede periode bevestigen tegen leider Union: “Zien hoever we nu écht staan”

In Eerste Klasse B sluit KVC Westerlo het veelbesproken jaar 2020 af met een stevige clash op het veld van leider Union. De Kemphanen hebben het nodige vertrouwen getankt uit de recente negen op negen, maar om zondag punten te gaan pakken in het Joseph Marien Stadion zal het team van coach Bob Peeters toch nog eens een tandje extra moeten bijzetten.

“Duels met Union zijn altijd speciaal”, beseft aanvoerder Maxime Biset. “Wij zijn door de buitenwereld immers uitgeroepen tot de twee grote titelpretendenten. Union doet op dit moment wat het moet doen, terwijl de voorbije periode voor ons iets minder vlot verlopen is. Dat maakt dat we nu in de achtervolging moeten. Maar ik heb het gevoel dat we intussen toch weer aan de oppervlakte aan het komen zijn. We hebben als ploeg de nodige progressie gemaakt en die negen op negen heeft ons inderdaad weer het nodige vertrouwen gegeven. Het is nu aan ons om dat zondag te bevestigen. Dit wordt een heel goede oefening om te zien hoever we nu écht staan.”

Open strijd

Union is nochtans wel het zwarte beest voor KVC Westerlo. “Het is een ploeg die ons niet ligt”, stelt Biset vast. “Dat mag echter geen reden zijn om ons op voorhand al verloren te geven. Integendeel, wij trekken met nodige ambitie naar ginder. We gaan gaan ons zeker niet gaan ingraven. Dat heeft geen enkele zin.”

“We hebben nu al zo vaak tegen elkaar gespeeld dat beide teams geen verrassingen meer hebben voor elkaar. Wij willen graag met een goed gevoel de winterstop ingaan en we kunnen zondag eventueel al een stevige basis leggen voor het tweede deel van de competitie. Maar dat geldt evenzeer voor Union, dat de voet zeker niet van het gaspedaal zal halen. Ik denk dus niet dat het een saaie match gaat worden.”

Vuur nog aanwezig

Dat de concurrentie groot is in Westerlo mocht ook Maxime Biset dit seizoen al een paar keer ondervinden. “Als voetballer kan je moeilijk vrede nemen met een plaats op de bank”, klinkt het. “Daarvoor is het vuur nog te fel aanwezig. Maar op mijn 34ste kan ik het nu wel wat beter relativeren. Ik weet wat ik waard ben. De groep en de coach weten dat ook en soms heiligt het doel nu eenmaal de middelen. Ik maak er mij dus niet zenuwachtig in.”

Zaak intern bespreken

Over het beruchte lockdownfeestje eerder deze week wil de Westelkapitein niet te fel uitweiden. “Er is met scherp geschoten”, aldus Biset. “Dat is niet leuk voor de club, maar goed. Het kwaad is geschied. Dit zal intern zeker en vast op de juiste manier besproken worden. Het kan zelfs een extra motivatie zijn voor de match van zondag. We kunnen niet beter doen dan antwoorden met een sterke prestatie op veld.”