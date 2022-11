Aanvoerder Maarten Willems en HO Wolvertem Merchtem pakken scalp van periodekampioen Voorde-Appelterre: “Gedurende hele match passie en inzet getoond”

Logisch dan ook dat we achteraf een trotse aanvoerder van de fusieclub aan de lijn kregen: “Een enorm trotse aanvoerder zelfs”, opent Willems. “We toonden tegen Voorde-Appelterre een ganse match lang passie en inzet. Ik denk dat zij dat niet meteen hadden verwacht na onze nederlaag van vorig weekend tegen de laatste en na hun periodetitel. Zij dachten dat het misschien wel even zou lukken, maar vaak zijn wij dan op ons best.”

Kleine stunt

“Wat er gebeurde bij die vroege rode kaart na de pauze voor Quansah heb ik eerlijk gezegd niet gezien”, haalt Willems een belangrijk moment aan. Ook hun aanvoerder zag het niet, maar volgens de lijnrechter reageerde hij. Je kan dan in discussie gaan, maar veel helpt dat toch niet meer. Belangrijk is vooral dat we niet veel veranderd hebben en zijn blijven voetballen. Op een corner van mij bleef de bal hangen, brachten we het leer terug voor en kon Noah weer een belangrijke goal maken. Ook nadien hielden we best goed stand waardoor we inderdaad toch wel van een kleine stunt kunnen spreken. Want Voorde is en blijft een goede ploeg en gaat zeker bovenin eindigen.”

Jojo

“Zaak zal voor ons nu zijn om die jojo aan resultaten eruit te krijgen”, beseft ook Willems. “Als je ons ziet trainen in de week is en blijft het vreemd hoe we vorige week op Aalter, met alle respect, konden verliezen. Een verklaring vonden we er niet meteen voor, maar we hebben wel de koppen samen gestoken en vooruit gekeken. Iets wat eens te meer een kracht is van deze ploeg dat we na een tegenslag reageren.”

“We beginnen zo met een heel goed resultaat én gevoel aan die tweede periode. Niet dat dat een doel is van deze club, maar je moet altijd ambitie hebben en we hebben al meermaals bewezen dat we het de ploegen bovenin moeilijk kunnen maken. Als we dan ook tegen de ploegen onderin meer punten pakken, kan het nog wel eens een mooi seizoen worden.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Willems, Daels (87’ Karaçay), Baudewyns, Vandevoorde, Heyvaert, Quansah, Eliko Eyenga (74’ De Keyser), Mokam Noumen, Perrault, Hofman.

Voorde-Appelterre: Maxim Figys, Allachi (84’ Yoka Likongo), De Drie, Nerinckx, Movoto, D’Hoore, Tresignie (73’ Lepage), Machtelinckx (46’ Van Mossevelde), Dumortier, Gil Figys, Van Der Wilt.

Doelpunten: 58’ Eliko Eyenga (1-0).

Geel: Mokam Noumen, Baudewyns.

Rood: 49’ Quansah (WM, rechtstreeks rood).

