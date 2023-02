Aanvoerder Laurenz Simoens (KVK Westhoek): “Nieuwe trainer Bram Lucker vraagt heel veel werkkracht en motivatie”

Tot aan de openingstreffer viel er in het koude Crack Stadion in Ieper heel weinig te beleven. Voor de rust moest doelman Maxence Dannel geen bal pakken. Zelzate creëerde pas na 72 minuten een echt grote kans. Dannel redde met een voetveeg de poging van de ingevallen Broeckaert. De Oost-Vlamingen waren nog een paar keer gevaarlijk op corner, gedreven door de wind.

“We wonnen op karakter”, zegt aanvoerder Laurenz Simoens. “Het is bovendien een opsteker dat we de nul hielden. We gaven heel weinig weg. Zelzate speelde na de rust met windvoordeel en was toen enkel gevaarlijk op stilstaande fasen. Twintig minuten speelden ze met vier aanvallers. De grasmat lag slecht en liet weinig goed voetbal toe. We hebben het vooral geprobeerd op duels en de tweede bal.”

Het is afwachten of Simoens (24) blijft bij KVK Westhoek. “Onze sportief manager Koen De Bleecker maakt werk van een competitieve ploeg voor komend seizoen”, zegt de ex-speler van onder meer FC Gullegem en Torhout KM. “Ik wil weten in welk team ik hier volgend seizoen terecht kom en wil daarom afwachten om te beslissen. De kans bestaat dat ik in provinciale ga voetballen. Of naar Malta trek om zaalvoetbal te spelen. Ik heb daar veel contacten maar er is niks concreet.”

In de strijd om het behoud doet het team van voorzitter Willy Lamaire door het gelijkspel van FC Gullegem en FC Wetteren (2-2) een goede zaak. “De laatste vier wedstrijden brengen we een redelijk goede prestatie”, geeft Simoens aan. “Vorige week op SV Oostkamp speelden we tot aan de 3-3 een goede match. Nadien kreeg Valentin Mahieu zijn tweede geel. Onze nieuwe trainer Bram Lucker vraagt heel veel werkkracht en motivatie. Hij heeft heel veel aandacht voor de details.”

Twee nieuwkomers

Van reeksgenoot Torhout KM komt Rodrigue Dutoit (31). Hij is er momenteel tweede doelman. De Fransman stond onder de lat bij Dottenijs Sport, FC Gullegem, SV Oudenaarde. Van SK Oostnieuwkerke komt centrale verdediger Adrien Hermant (22). De jonge Marco Willemyns tekende bij.

Cremers vertrekt naar buur Sassport Boezinge. Valentin Mahieu was zondag geelgeschorst en heeft nog niet beslist over zijn toekomst. Geen Jason Robaeys zondag. Hij vertoefde in Marseille.

