Aanvoerder Laurenz Simoens (KVK Westhoek) na degradatieduel: “Staat van ons veld speelde ons parten”

KVK Westhoek was in de eerste helft het gevaarlijkst. Twee keer via Yentl Dewilde. De keeper ging telkens goed plat. Het eerste gevaar aan de overkant was meteen bingo. Van Laere stak de bal binnendoor, topschutter Vandekerckhove aarzelde niet en trapte binnen.

Seppe Gantois kreeg nog een mooie kans, maar het ontbrak aan kracht. Westhoek kwam na de rust een paar keer goed weg. Op een hoekschop van Gantois lukte het Dirk-Jan Dewaegemaeker net niet. De penalty zorgde voor fel protest bij de bezoekers. Sommige spelers schopten na de wedstrijd op weg naar de kleedkamer letterlijk en figuurlijk keet. De schade werd opgemeten.

Frustratie

“Voor de rust gaven we één kans weg en het was een doelpunt”, zegt aanvoerder Laurenz Simoens. “In de tweede helft, met windvoordeel, zetten we iets meer druk naar voren. Met een punt schieten we al bij al niet veel op. De staat van ons veld speelde ons parten. Het hangt in de passing af hoe de bal botst en dat is wel frustrerend. Voetballen over de grond maakte het echt moeilijk.”

Voorzitter Willy Lamaire (76) is vandaag jarig en tekende present met zijn familie. Een broodnodige zege zou het mooiste verjaardagscadeau zijn geweest. Simoens onthoudt de positieve dingen. “Dit is ons tweede gelijkspel op rij”, zegt hij. “Er zijn veel vertrekkers, maar qua inzet is daar niets van te zien. Ik denk trouwens dat we ons al heel het seizoen qua mentaliteit niets moeten verwijten.”

Naar hekkensluiter

“Nu moeten we naar hekkensluiter Erpe-Mere United en is het opnieuw van moeten. Pas op, het moet nog altijd worden gespeeld. We mogen onze kop niet laten hangen en met een goede mentaliteit aan de aftrap komen”, besluit de ex-speler van onder meer Torhout en FC Gullegem, die pas begin april beslist over zijn toekomst.

In de rangschikking doet het team van trainer Bram Lucker een slechte zaak, want Torhout won verrassend op Eendracht Aalst en FC Gullegem pakt een punt in Zelzate.

Spits Dirk-Jan Dewaegemaeker vertrekt ook naar reeksgenoot FC Gullegem en volgt het voorbeeld van ploegmaats doelman Maxence Dannel, Jarne Jodts en de revaliderende Liam Prez.

