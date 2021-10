Aanvoerder Kristof D’Haene (KV Kortrijk) is teleurgesteld in Luka Elsner, maar begrijpt zijn beslissing: “De trein passeert soms maar één keer”

Voetbal 1AHet waren hectische dagen in het Guldensporenstadion. Luka Elsner verbrak eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst en neemt de fakkel over van Mbaye Leye bij Standard. Niemand zag het echt aankomen, maar lang heeft KVK niet zonder hoofdcoach gezeten. Karim Belhocine keerde terug naar het oude nest en zit tegen Club Brugge voor het eerst op de bank. Aanvoerder Kristof D’Haene - waar Belhocine al mee samenwerkte in zijn eerste periode bij de Veekaa - is blij met de komst van de Franse Algerijn. “Ik weet wat hij verlangt en hoe hij is als mens en als trainer.”

Karim Belhocine en zijn jongens nemen het vrijdagavond op tegen landskampioen Club Brugge. Geen cadeau voor de nieuwe oefenmeester van de West-Vlamingen. Kristof D’Haene is er alleszins klaar, maar in het interview met onze krant kwam hij eerst nog even terug op het vertrek van Luka Elsner. “Wij zijn donderdagochtend op de hoogte gebracht van Luka zijn vertrek”, weet de linksachter van KVK. “Luka stuurde mij een bericht en ook Matthias (Leterme, red.) belde me op. Het is Luka zijn keuze. Hij beslist om naar een grote ploeg te gaan en soms passeert de trein maar één keer. Wij moeten verder. Ik denk er zelfs al niet meer aan. We moeten er niet over treuren en samen met Karim resultaten neerzetten. Hij laat ons in de steek, maar zoals ik al zei: het is zijn keuze.”

Met Belhocine werkte D’Haene in het seizoen 2016-’17 al eens samen. “Ik weet wat hij verlangt en hoe hij is als mens en als trainer. Ik ken hem goed. Bij Karim is discipline erg belangrijk. Je moet er altijd honderd procent voor gaan. Hij is ook een enthousiast persoon, die altijd grinta wil zien. Dat typeerde hem eveneens als speler.” De speelstijlen van Elsner en Belhocine verschillen. “Het is moeilijk voor hem om zijn stempel te drukken op de wedstrijd die volgt, maar wij als ploeg moeten gewoon op hetzelfde elan verdergaan. We moeten vechten voor iedere bal en zo zullen we punten blijven pakken.”

Lastige verplaatsing

Vrijdagavond nemen de Kerels het op tegen landskampioen Club Brugge. Blauw-zwart speelt dinsdag in de Champions League tegen Manchester City, is dat een voordeel voor de Veekaa? “Dat kan, maar dat kan ook een nadeel zijn”, aldus de aanvoerder van KV Kortrijk. “Het is met zekerheid een moeilijke wedstrijd. Ze hebben enorm veel kwaliteiten. Misschien zullen ze roteren, maar we laten het op ons afkomen. Het is wel de mooiste verplaatsing als speler. De sfeer is er altijd top.”

De laatste twee wedstrijden gaf KVK een overwinning in de absolute slotfase uit handen. “We moeten soms iets agressiever en sluwer zijn. Een professioneel foutje maken, moet kunnen. Het is jammer, want in plaats van twee punten, konden we zes punten hebben. Volgens mij kan Karim dat sluwe ons wel bijleren.”

Standard

Zaterdag 30 oktober maken D’Haene en zijn ploeggenoten de verplaatsing naar Luik voor een duel tegen de troepen van Luka Elsner. “Ik kijk nu al uit naar de wedstrijd tegen Standard. Die partij staat met stip genoteerd in mijn agenda. Iedereen wil hem winnen. We hebben geen revanchegevoelens, maar dat zijn matchen die je wilt winnen.”

