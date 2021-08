Aanvoerder Kristof D’Haene bezorgt KV Kortrijk met een heerlijke pegel een punt tegen KV Mechelen: “Patatje twee is geboren”

Voetbal 1AKV Kortrijk was helemaal nergens in de eerste helft tegen KV Mechelen. Malinwa kwam al snel 0-2 voor, maar na de rust herpakte KVK zich volledig. Aanvoerder Kristof D’Haene gaf de West-Vlamingen hoop door met een kanonskogel de aansluitingstreffer te scoren. Een kwartier voor tijd maakte invaller Gueye er 2-2 van.

Twee jaar geleden maakte Kristof D’Haene een werelddoelpunt tegen Anderlecht. Na de match omschreef hij de goal als een ‘patatje’. Vrijdagavond haalde hij opnieuw verschroeiend uit. “Patatje twee is geboren”, aldus een meer dan tevreden Kristof D’Haene na de wedstrijd. “Het doelpunt viel op een belangrijk moment. De eerste helft speelden we zonder vertrouwen en ontbrak het bij ons aan durf en lef. Na de rust hadden we niets meer te verliezen en gingen we volop aan de bak. Dankzij de steun van de supporters is dat ook gelukt. Toen die 1-2 viel, voelde je dat er meer in zat.”

Slappe openingsfase

Tegen Sint-Truiden was KVK wel meteen wakker en scoorden ze na amper 36 seconden. Waar liep het vandaag dan mis in het begin? “Ik weet niet waaraan het lag, maar we hebben karakter getoond in de tweede helft en we moeten er proberen lessen uit te trekken. Vorig seizoen gingen we na een 0-2 achterstand nooit meer teruggekomen zijn. De mentale weerbaarheid is veel groter nu. We hangen goed aan elkaar. We zijn één familie.”

Beste seizoensstart in jaren

KVK kan met een heerlijk gevoel de interlandbreak aanvatten. Met een 10/18 zijn de Kortrijkzanen uitstekend aan het seizoen begonnen. “Het is zeker en vast een geslaagde seizoensstart. Geen enkele wedstrijd is makkelijk in deze competitie. We moeten blijven hard weken.”

Abdelkahar Kadri landde pas dinsdagavond in België, maar was meteen belangrijk met een assist. “Het is een jongen die heel goed kan voetballen. Positioneel liet hij soms wat steken vallen, maar hij kan volgens mij een meerwaarde worden. Hij heeft ballen aan zijn lijf. Hij gaat er honderd procent voor.”

Invaller Gueye maakte net als tegen Sint-Truiden een doelpunt. “Ik was enorm ontgoocheld dat ik niet startte, maar ik blijf hard werken”, aldus de spits van KVK. “Het is leuk om belangrijk te zijn voor het team. Ik doe gewoon mijn job en hoop dit seizoen nog vaak wedstrijden te beslissen.”

Lees ook: meer voetbal in 1A