Aanvoerder Kjell Ven (Wezel Sport): “We hebben een ploeg die het elke tegenstander moeilijk kan maken”

In derde afdeling B heeft Wezel Sport vorige week zijn intrede langs de grote poort gemaakt. De kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale, ging met overtuigende 1-4 cijfers winnen op het veld van Betekom. Met dank aan Mart Van de Gevel, de spits die vier keer na mekaar scoorde.

Met deze eerste uitgesproken overwinning van het seizoen, trok de formatie van trainer Wim Mennes de lijn van een geslaagde voorbereiding door. Net als vorig jaar zette Wezel een straffe bekercampagne neer, waarin het vier wedstrijden overeind bleef. Pas in Aalst werd de Kempische formatie uitgeschakeld.

“Ik denk dat de voorbereiding er één is geweest waardoor we met veel vertrouwen naar de competitie zijn kunnen stappen”, geeft Kjell Ven toe. “In die competitie hebben we de bevestiging geleverd dat we met deze groep veel aankunnen.”

Eerste zege

Voor elke ploeg die kampioen speelt is de eerste wedstrijd een reeks hoger een stap in het onbekende. Dat was nog meer het geval voor Wezel, dat vorig seizoen de titanenstrijd in eerste provinciale won en meteen de stap naar het nationale voetbal mocht zetten. “Op dat vlak hadden we het geluk dat we in de beker tegen nationaal spelende ploegen konden aantreden. Daar hebben een goed zicht gekregen op onze mogelijkheden. Met Mart Van de Gevel hebben we een spits die de weg naar doel kent. Vorig jaar werd hij met 31 doelpunten topschutter. Die lijn trekt hij nu door. We moeten er als groep alleen voor zorgen dat hij de zware last niet alleen moet dragen. Op dat vlak beschikken we eveneens over een kwalitatief sterke groep.”

Beringen

Kjell Ven is voor Wezel de gedroomde aanvoerder. Als verdedigende middenvelder gaat de Mollenaar als eerste voor in de strijd. “Voor mij speelt die aanvoerdersband weinig rol. Ik ben uiteindelijk één van de vele schakels in een goed draaiend geheel. Ik probeer mijn rol zo goed mogelijk te vervullen.”

Zaterdagavond is Wezel om 19.30 uur gastheer voor Beringen. “Vorig jaar hebben we ze nog ontmoet in de beker van België. Maar intussen is er veel water naar de zee gevloeid. Het zal een heel andere wedstrijd worden. We gaan trachten de positieve lijn van de voorbije weken aan te houden.”