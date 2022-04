Aanvoerder Kjell Ven speelt topper met Wezel tegen ASV Geel: “Het mooiste moment van mijn loopbaan”

Verwacht

“Dit scenario zat er al een tijdje aan te komen”, zegt Kjell Ven. De Wezelse aanvoerder heeft al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. Enkele jaren geleden, bij zijn aankomst in Houtvenne, vormde trainer Geert Van Dessel hem om van een aanvaller tot een verdediger. Meteen kreeg zijn loopbaan een nieuwe boost. “Los van het gegeven of we al dan niet kampioen worden, is dit een wedstrijd die voor mij de mooiste ervaring uit mijn loopbaan zal worden. Daar hebben we een gans seizoen hard voor gewerkt. De constante druk hebben we bewust op onze schouders gelegd. Maar we zijn daar heel professioneel mee omgegaan.”

Verhuis naar Dessel

“Het is enerzijds jammer dat we niet in onze vertrouwde omgeving kunnen spelen. In dat geval zouden de meeste toeschouwers niks van de wedstrijd kunnen zien. In Dessel zijn de omstandigheden ideaal. We blijven uiteraard geloven dat we het zondag gaan redden. Met alle respect voor Geel, dat over een heel sterk geheel beschikt. In het verleden heb ik met Sint-Lenaarts en Houtvenne al een eindronde gewonnen. Maar kampioen spelen is me nog nooit gelukt.”